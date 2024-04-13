“سجل الآن”.. منحة الأبناء في ليبيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية الليبية 2024م

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية عن تقديم منحة الأبناء في ليبيا، وذلك بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً بشكل رسمي، حيث تتضمن هذه المنحة أيضًا دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الفقيرة لشراء احتياجاتها الأساسية، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم إليكم طريقة التسجيل في منحة الأبناء 2024، وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليها فتابعونا.

التسجيل في منحة الأبناء 2024

للتسجيل في منحة الأبناء التي أعلنت عنها وزارة الشئون الاجتماعية في ليبيا، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية. اختيار أيقونة الخدمات الوطنية الليبية. اختيار أيقونة خدمات الإعانة الأسرية. الدخول إلى نظام الزوجة والأبناء وإدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المسجل والرقم الوطني وأي تفاصيل أخرى مطلوبة. التأكد من صحة جميع التفاصيل المدخلة. الضغط على زر التسجيل بعد التأكد من صحة المعلومات.

ما متطلبات التسجيل في منحة الأبناء في ليبيا 2024؟

إليك متطلبات التسجيل في منحة الأبناء 2024 كما أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية:

الجنسية والإقامة:

يجب أن يكون المتقدم للمنحة من جنسية ليبية.

يجب أن يكون مقيمًا بشكل دائم في ليبيا.

العمر:

يجب أن يكون عمر الأطفال المستحقين للمنحة أقل من 18 عامًا.

عدم الاستفادة السابقة:

يتعين على المتقدم عدم الاستفادة من أي إعانات مالية سابقة من الحكومة الليبية.

تقديم المعلومات والمستندات:

يجب على المتقدم إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وكامل.

يتعين على المتقدم إرفاق المستندات المطلوبة، مثل البطاقة الوطنية للأطفال وشهادات الميلاد وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة.

تلك هي المتطلبات الرئيسية للتسجيل في منحة الأبناء 2024 كما أعلنتها الوزارة، كما يجب على المتقدمين الالتزام بجميع هذه الشروط لضمان أهليتهم للحصول على المساعدة المالية من الحكومة.