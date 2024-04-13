ليه تشتريها لما ممكن توفري وتعمليها ومن غير أي مواد حافظة ولا مكسبات طعم

في زمن الغلاء وارتفاع التكاليف، وجدت ربات البيوت طرقاً جديدة للتوفير والابتكار في المطبخ وفي ظل ارتفاع سعر علبة التونة المعلبة، ظهرت الحاجة لتعلم كيفية إعدادها بأيدينا في البيوت بنكهتها الأصيلة وجودتها المضمونة في هذه المقالة، سنأخذك في جولة لنكشف لك سر تحضير التونة المنزلية بخطوات بسيطة ونتيجة ستبهرك حتمًا، وذلك باستخدام سمك التونة أو البدائل المتاحة مثل الماكريل، لنضمن لك مذاق شهي وصحي يضاهي ما هو متوفر في الأسواق اليكم طريقة عمل التونة في المنزل.

مقادير التونة فى المنزل

– 2 كيلو سمك تونة أو ماكريل

– ½ كوب دقيق

– 1 ملعقة صغيرة ملح ليمون

– 3 ثمرات ليمون مقطعة شرائح رفيعة

– 3 ورقات لورا

– ¾ ملعقة صغيرة كمون صحى

– ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

– 1 كوب زيت

– 1 كوب خل

– ½ كوب عصير ليمون

– 1 كوب من ماء سلق السمك

– 1 ملعقة كبيرة ملح

طريقة التحضير التونة فى المنزل

اغسلي السمك جيدًا من الداخل والخارج، ثم أزيلي الرأس والذيل.

قطعي السمك إلى نصفين، ثم أضيفي الدقيق وملح الليمون، وقلبي جيدًا، واتركيه جانبًا لمدة 20 دقيقة.

اغسلي السمك جيدًا بالماء حتى تتخلصي من الدقيق وملح الليمون.

على نار متوسطة، ضعي كمية من الماء، واتركيه حتى يغلي.

أضيفي ورق اللورا والفلفل الأسود والكمون وشرائح الليمون، واتركي الماء يغلي لمدة دقيقتين.

أضيفي السمك واتركيه حتى يغلي، ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدًا لمدة 60 دقيقة.

ارفعي السمك من ماء السلق، ثم ضعيه فورًا في ماء مثلج، واتركيه لمدة دقيقتين.

ارفعي كل قطعة من الماء البارد، وبواسطة ملعقة أو سكين، أزيلي القشرة بهدوء حتى لا يتفتت منك السمك.