الإعلان الثاني جديدة وحصري.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 مدبلجة على قصة عشق وعلى تردد قناة الفجر الجزائرية

مساءً والساعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156، رغم انشغال الكثير من الأشخاص بالأعمال الرمضانية والمسلسلات والبرامج الجديدة إلا أنهم كانوا يتابعون دائماً مسلسلهم المفضل الأول المؤسس عثمان ولذلك كثرت عمليات البحث بعد أن كان من المقرر أن يتم عرض الحلقة 156 الأسبوع في موعدها لكن نظراً لحلول عيد الفطر المبارك تم تأجيل عرض الحلقة ومع هذا التأجيل ارتفاع مؤشرات البحث عن المسلسل بشكل كبير جداً،

كما قام فريق عمل المؤسس عثمان بتقديم التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر، وأصبح الجمهور يتشوق لمعرفة باقي التفاصيل والأحداث بعد الصراعات التي خاضتها الدولة العثمانية ضد جلاد روما، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة المزيد حول مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي حققت نجاح كبير للغاية ونظراً لهذا النجاح الكبير وتفاعل الجمهور مع المسلسل بشكل دائم تم إطلاق 5 مواسم لاستكمال أحداث وتاريخ الدولة العثمانية في عهد عثمان أرطغرل، ولذلك ينتظر المتبعين عرض الحلقة على أحر من الجمر وسوف تشهد الحلقة القادمة تطورات وأحداث شيقة للغاية ومن أبرز أحداث الحلقة 156 زواج أورخان من التشيم وتعرض بوران للقتل على يد الخائن كونور، ولهذا السبب يضع عثمان مخططات جديدة للانتقام لكي يأخذ بحق بوران.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 156

تم الإعلان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 الذي ينتظرها الملايين من الأشخاص بعد أن تم تأجيلها، وكشفت العديد من المصادر أن المسلسل يعرض هذا الأسبوع في الموعد الرسمي الأربعاء 17 من أبريل عبر شاشة atv التركية في تمام الساعة 9 مساءً والساعة 12 بعد منتصف الليل على فيديو لاروزا والساعة 1 صباحاً على موقع قصة عشق باللغة العربية، والخميس 18 من أبريل 2024 عبر شاشة الفجر الجزائرية في الساعة 10 مساءً.

تردد قناة الفجر الجزائرية