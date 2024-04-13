طريقة الاستعلام عن غرامات الرقم الالماني اخر تحديث ورابط تسديد المخالفات المرورية

غرامات المرور الرقم الألماني اخر تحديث الذي يبحث عنه الكثيرون من العراقيين، حيث وفر عليهم الكثير من الجهد، فيمكن الآن بسهولة الاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديد المخالفات دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى منافذ المعتمدة من قبل وزارة الداخلية لتسديد المخالفات المرورية، فبكل سهولة ودون أي جهد استعلم وسدد مخالفاتك المرورية من خلال الرقم الألماني، والذي نكشف عن طريقة الاستعلام والسداد للمخالفات عبر بوابة أور باستخدام الرقم الألماني من خلال الأسطر التالية.

غرامات الرقم الالماني اخر تحديث

إطلاق الحكومة العراقية لبوابو أور للاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني جعل الأمر اكثر سهولة، حيث يمكنك الآن تسديد المخالفات والاستعلام عنها بسهولة، كما يتميز الموقع الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لأي شخص الاستعلام عن غرامات سيارته دون الحاجة إلى مساعدة، ثم أن النتائج تعرض بشكل فوري بعد إدخال الرَّقْم الألماني، مع ضمان دَقَّة المعلومات وسهولة التسديد دون أدنى جهد.

رابط تسديد المخالفات المرورية

سدد واستعلم عن المخالفات المرورية بسهولة الآن عبر بوابة أور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة أور. أدخل الرقم الألماني لسيارتك بدقة في الحقل المخصص لذلك. النقر على زر “استعلام”:

بعد إدخال الرقم الألماني، انقر على زر “استعلام”. يعرض جميع المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك، إن وجدت، مع تفاصيل كل مخالفة، بما في ذلك نوع المخالفة، والمكان، والتاريخ، ومبلغ الغرامة. في حال وجود مخالفات مستحقة الدفع، يمكنك سدادها إلكترونيًا، أو من خلال إحدى منافذ الدفع المعتمدة لدى مديرية المرور العامة.

معرفة غرامات المرور الجديدة

الاستعلام عن غرامات المرور في العراق باستخدام الرَّقْم الألماني عبر موقع أور الإلكتروني أو موقع وزارة الداخلية اتبع الخطوات التالية: