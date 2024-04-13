Mlazemnaعرض نتائج الثالث متوسط دور أول بالعراق 2024 عموم المحافظات مرة واحدة

مازالت امتحانات الثالث المتوسط دور أول مستمرة في كافة المحافظات العراقية، حيث إن هذه الإمتحانات جاءت عقب تهيئة المناخ الملائم أمام كافة الطلبة والطالبات لكي يتمكنوا من مسايرة امتحاناتهم دون أدنى مشاكل، مع العلم أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على الإنتهاء من هذه الإمتحانات، وتبدأ عدها عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة والعمل كذلك على رصد الدرجات داخل اللجان الإلكترونية، وبعدها يتم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 العراق

يمكنك القيام بإستخراج نتيجة الثالث متوسط دور أول عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بشكل واضح وصحيح، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال رمز التحقق المرئي في الشاشة الرئيسية من موقع الوزارة.

بعدها يتم التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

على أن يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالطالب أو الطالبة في الخانات الخاصة بذلك.

تحديد المحافظة بعد ذلك.

ليتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة في النهاية بكل سهولة.

نتيجة الثالث متوسط الدور الأول

بدأت امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول يوم 27 من شهر مارس 2024، ومازالت مستمرة إلى الأن، حتى أنه من المتوقع استثناف الإمتحانات يوم الإثنين المقبل، وفقًا لتصريحات وزارة التربية العراقية، على أن يتم الإنتهاء منها في أقرب وقت، والعمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من الإطلاع على النتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.