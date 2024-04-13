شاهد اجمل أغاني الأطفال وسلي طفلك بأجمل أغاني العيد على قناة بيبي كيدز

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن قنوات أطفال تقدم محتوى هادف لأطفالهم، حيث تعد من اجمل قنوات الأطفال قناة بيبي كيدز، فتقوم القناة بتقديم محتوى هادف ومميز للأطفال تساعدهم على بناء أفكارهم في السن المبكرة، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم أهم ما تقدمه قناة بيبي كيدز من برامج كما نذكر تردد القناة الجديد وطريقة ضبطه.

تردد قناة بيبي كيدز الجديد

يمكنك متابعة قناة بيبي كيدز على القمر الصناعي نايل سات على أي من الترددات التالية:

التردد: 11393

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التردد البديل: 11603

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

آلية ضبط تردد قناة بيبي كيدز

اضبط الآن قناة بيبي كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة من جهاز الريموت. انتقل إلى ضبط القنوات. اختر الضبط اليدوي للقنوات. اضغط على إضافة ترددات جديدة. أدخل التردد المذكور أعلاه، وتأكد من إدخاله في الأماكن المخصصة بشكل صحيح. اضغط بحث، وانتظر قليلًا. سيعرض لك قناة بيبي كيدز، اضغط حفظ واخرج من الإعدادات وشاهد القناة.

أهم برامج قناة بيبي كيدز

تقدم قناة بيبي كيدز العديد من البرامج والفقرات المفيدة والهادفة للأطفال والتي منها التالي:

أغنية هاي وناسة: أغنية مرحة تُشجع الأطفال على اللعب والمرح.

أغنية الكرش: أغنية تُعلم الأطفال غسل أيديهم.

أغنية الرقصة: أغنية مرحة تُشجع الأطفال على الرقص.

أغنية امون الشطورة: أغنية تُغني الأم فيها مدح نفسها.

كما تعرض القناة العديد من الأغاني الأخرى التي تساعد في تعليم الأطفال مثل الأغاني التالية: