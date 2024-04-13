الإجازة خلصت ذكروا مفيش وقت.. امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 تبعاً لوزارة التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 هي الشغل الشاغل وضمن عمليات البحث الأولى على جوجل نظراً لاقتراب الموعد الرسمي التي حددته وزارة التربية والتعليم الآونة الأخيرة، وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم الأخيرة أن جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبدأ استعداداتها من الآن لأن العد التنازلي على عقد امتحانات الترم الثاني قد بدأ ولن يتبقى سوى القليل،

وهذا ما يزيد من بحث الطلاب عن الجدول الزمني للامتحان وموعد بدء تحميل النماذج الاسترشادية من المراجعات لجميع المواد من أجل البدء في المذاكرة واستغلال الوقت لتحقيق أعلى درجات النجاح وخاصةً بأن وزارة التربية والتعليم تقدم مراجعات كثيرة شاملة بها الكثير من الأسئلة المهمة والإجابات التفصيلية، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

العد التنازلي على امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني لسنة 2023-2024 على مستوى الجمهورية قد بدأ وتعقد الامتحانات بدايةً يوم السبت الموافق 18 من مايو المقبل 2024 ويأتي الجدول الرسمي على النحو التالي

السبت 18 من مايو 2024 مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربية.

الأحد 19 مايو الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

الإثنين 20 مايو 2024 مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 21 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 22 مايو 2024 مادتي الهندسة والتربية الفنية.

الخميس الموافق 23 مايو 2024 اللغة الأجنبية.

إجراءات امتحانات الصف الثالث الاعدادية 2024

هناك مجموعة من الضوابط والإجراءات الأمنية المشددة والإجراءات الاحترازية تطبقها وزارة التربية والتعليم لضمان استقرار اللجان المدرسية طوال فترة الامتحانات، ولن تسمح بأي تلاعب داخل اللجان لمنع الغش والتسريبات وعلى الطلاب عدم اصطحاب الهاتف المحمول وعدم أي مذكرات أو كتب مدرسي، ويجب الحضور في الوقت المحدد قبل بداية اللجنة ب 30 دقيقة ويجب إحضار رقم الجلوس لسماح دخول لجنة الامتحانات.