NOW استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، لتكون الشغل الشاغل للعديد من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية، حيث إن الطلبة ما زالوا في مرحلة الإمتحانات التي انعقدت منذ أكثر من أسبوعين، على أن يتم الإنتهاء منها في الأيام القليلة المقبلة، وسيتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول

أطلقت وزارة التربية العراقية، موقعها الرسمي من أجل سهولة الإطلاع على النتائج، فضلاً عن موقع نتائجنا الإلكتروني، التي من خلاله سيتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في مرحلة الثالث المتوسط الدور الأول، والعمل على تقديم تظلم في حالة ما إذا كان الطالب لم يحصل على الدرجات المستحقه في هذه المرحلة.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول

يمكنك الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط دور أول في كافة محافظات العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-