“لحظة بلحظة” سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء بعد الغيرات الجديدة

سعر الدولار اليوم في البنوك يبحث عنه الكثيرون بعد التغيرات التي طرأت على أسعار الدولار في الفترة الماضية وتراجع الدولار في السوق السوداء بشكل كبير كما انه أدى إلى ارتفاع الدولار في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة إلى بشكل كبير أيضا، وبعدها تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء إلى أن يصل للأسعار التي نكشف عنها من خلال الأسطر التالية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد اليوم السبت 13 أبريل 2024 استقرار في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في كلا من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة، حيث سجل اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الأسعار التالية:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم إلى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في السوق السوداء والتي احتلت المركز الأول في الحصول على الدولار الفترة الماضية، مما أدى إلى تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف على الجنيه ليتراجع سعر الدولار في السوق الموازية ويكون البنك هو المصدر الرئيس والرسمي في الحصول على الدولار، هذا ويجدر بالذكر أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بلغ حوالي 48 جنيه للدولار الواحد.