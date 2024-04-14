أسماء محطات الخط الرابع مترو الأنفاق

يعلن البديل عن أسماء محطات مترو الأنفاق ضمن الخط الرابع الذي يتم تطويره حالياً في منطقة القاهرة الكبرى، حيث يمر المسار من نقطة البداية في مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة حدائق الأشجار في الرحاب وصولاً إلى شارع الأهرام،

كم عدد محطات الخط الرابع؟

تبلغ عدد المحطات ثمانية و ثلاثين محطة، وهي كالتالي:

حدائق الأشجار.

حدائق الأهرام.

النصر.

المتحف المصري.

ميدان الرماية مصر الجديدة.

حدائق الأهرام.

الهرم المريوطية.

العريش.

المطبعة.

الطالبية.

مدكور.

المساحة.

الجيزة.

الروضة.

الملك الصالح.

الفسطاط.

قلعة صلاح الدين.

الملك منصور.

الحي السادس.

الطيران.

عباس العقاد.

مكرم عبيد.

أحمد الزمر.

الميثاق.

أكاديمية مبارك.

معلومات عن القطار الجديد

يبلغ طول القطار السريع الرابع نحو 42 كيلومتراً، ويضم هذا الخط 38 محطة على طول مساره، يتم تشييد هذا الخط على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار إلى محطة الفسطاط بمسافة 19 كيلومتراً، وتحتوي على 17 محطة أما المرحلة الثانية سوف تمتد من محطة الفسطاط إلى محطة القاهرة الجديدة بمسافة تقارب 23 كيلومتراً و تحتوي على 21 محطة.

من المقرر أن يتمكن الخط الجديد، الذي يتألف من مرحلتين، من نقل ما يقارب المليونين مسافر يوميا، وبالتالي يصبح نقطة العبور الرئيسية التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة وأيضا مدينة 6 أكتوبر، تأتي المرحلة الأولى من الخط، والتي تنفذ حاليا، لتحقق تكامل في خدمات النقل مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول في محطة الملك الصالح. وبتطبيق المرحلة الثانية، سوف يتم توسيع هذا الربط ليشمل القاهرة الجديدة.