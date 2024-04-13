خزني ياست الكل الحقي نفسك.. اسعار الدواجن اليوم السبت 13 أبريل 2024 في الأسواق وسعر طبق البيض

بدأ الكثير من المواطنين يبحثون بكثرة عن اسعار الدواجن اليوم السبت 13 أبريل 2024 رغبةً في الشراء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تراجعت عملية شراء الدواجن الفترة الماضية نظراً لاقبال المواطنين على شراء الأسماك والأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة ضمن عادات وطقوس العيد، وتعتبر فترة ما بعد عيد الفطر تكون عملية الإقبال على شراء الدواجن واللحوم ملحوظة جداً،

ارتفعت أسعار الدواجن في البورصة وفي الأسواق الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء أكثر من 100 جنيه و تجاوز سعر كيلو الدواجن البلدي 140 جنيه، ولذلك يهتم البعض بمعرفة التحديثات الجديدة و حقيقة الأخبار المتداولة الآن بأن هناك تراجع جديد في أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، لذا ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على اسعار الدواجن اليوم السبت 13 أبريل 2024.

اسعار الدواجن اليوم السبت 13 أبريل 2024

حسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد أن الفترة القادمة تتحسن أسعار الدواجن وتشهد تراجع ملحوظ نظراً لوفرة كبيرة في الأعلاف، وهذا بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل استقرار المعيشة والعمل على ضبط الأسعار لجميع السلع والمنتجات في الأسواق، واليوم يعتبر بشرى سارة وبداية تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء والتي تأتي على النحو التالي

سعر كيلو الدواجن البيضاء في الزرعة 75 جنيه وتصل للمستهلك من 38 وحتى 85 جنيه.

ووصل سعر كيلو الدواجن الساسو للمستهلك نحو 100 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيه.

كيلو الدواجن الأمهات 75 جنيه.

كيلو البانية 200 جنيه.

كيلو دبابيس الدواجن 90 جنيه.

كيلو أوراك الدجاج 90 جنيه.

كيلو الكبد والقوانص 100 جنتيه.

أسعار البيض اليوم السبت 13-4-2024

تراجعت أسعار البيض في الأسواق مع بداية التعاملات الصباحية نحو 5 جنيهات:.