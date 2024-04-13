انخفاض سعر الحديد اليوم | كام وصل سعر الحديد عز اليوم بعد تغيير الأسعار الفترة الماضية

انخفاض سعر الحديد اليوم يشغل عدد كبيرًا من الباحثين عن أسعار الحديد لما شهدته الفترة الماضية من تغيرات الأسعار، تجدر الإشارة إلى أن أسعار الحديد في مصر تخضع لتغيرات مستمرة، وتتأثر بعوامل مختلفة مثل أسعار المواد الخام عالميًا، وتكاليف التشغيل، وسعر الصرف، والطلب في السوق المحلي، ومن خلال الأسطر التالية نكشف أسعار الحديد اليوم في الأسواق لأصناف الحديد المختلفة.

انخفاض سعر الحديد اليوم

شهد اليوم السبت 13 أبريل استقرار في أسعار الحديد والذي كثر عليه التغيرات الفترة الماضية بين الانخفاض والزيادة، حيث تراجع سعر الحديد في الفترة الماضية من سعر الطن حوالي 50 ألف إلى سعر 45 تقريبًا للطن في حديد عز، وبدأ حاليًا في العودة إلى الارتفاع ولكن ببطء حيث زاد طن الحديد اليوم ما يقر من 150 جنيها، ومن المتوقع أن يستمر الحديد في مدى هذه الأسعار الفترة القادمة.

سعر الحديد عز اليوم

يعد حديد عز من أشهر أنواع الحديد في مصر وربما الوطن العربي، لذلك يبحث عنه الكثيرين عن سعره ومدى توفره في الأسواق، حيث سجل اليوم حديد عز ارتفاع بمقدار 136 جنيها للطن لسجل سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 13 أبريل : 46716.28 جنيه للطن، ولعل هذا الارتفاع طفيفا بالنسبة لمعدل الانخفاض الذي طرأ على حديد عز الفترة الماضية.

سعر الحديد الاستثماري

شهد اليوم الجمعة 13 أبريل 2024 استقرارًا في أسعار الحديد في الأسواق، حيث سجل اليوم أسعار الحديد للحديد الاستثماري وغيره من الحديد المتواجد في الأسواق الأسعار التالية: