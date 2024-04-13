الاجازة امتى.. موعد شم النسيم لعام 2024 وعدد أيام العطلة للعاملين بالقطاع العام والخاص

موعد شم النسيم لعام 2024 وهذا ما يود الكثير من المواطنين معرفتها ورغم عدم انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك حتى الآن إلا أن المواطنين بحاجة لمعرفة موعد العطلة القادمة، وخاصةً بأن شم النسيم يكون بداية فصل الربيع وتتحسن أحوال الطقس ويكون هناك فرصة أكبر للخروج والتنزه تعويضاً عن إجازة عيد الفطر وسوء حالة الطقس في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، تهتم الحكومة بمنح المواطنين العطلات في موعدها وتطبيق القرارات على العاملين بالدولة القطاع العام والخاص والبنوك، وهذا ما يزيد من معدلات البحث على جوجل لمعرفة موعد شم النسيم لعام 2024 ومتى تبدأ الإجازة ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة المزيد.

موعد شم النسيم لعام 2024

يعتبر موعد شم النسيم موعد الإجازة ضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة، و خاصةً بأن العد التنازلي على إجازة تحرير سيناء و عيد العمال بدأت ولن يتبقى سوى القليل ويرغب العاملين بالدولة بمختلف القطاعات معرفة مدة الإجازة التي تمنحها وزارة القوى العاملة وهل يتم ترحيل إجازة عيد العمل وضمها إجازة شم النسيم،

أعلنت الحكومة بشكل رسمي خلال الفترة الماضية عن موعد الإجازات القادمة لسنة 2024 والإجازة الأولى يوم الخميس الموافق 25 من أبريل بمناسبة تحرير سيناء، والإجازة التالية عيد العمل ولكن يتم ترحيلها من الأربعاء إلى يوم الخميس الموافق 2 من مايو وتبدأ إجازة عيد العمال وشم النسيم من الخميس وحتى يوم الإثنين الموافق 6 من يوم 2024 لتصبح عدد أيام الإجازة المعلن عنها بشكل رسمي 5 أيام متتالية والعودة لدوام العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 من مايو 2024.

الاحتفال بشم النسيم

يعتبر شم النسيم من المناسبات التي يحتفل بها المصريين منذ قديم العصور، ويخرج الكثير من الناس إلى الحدائق العام من أجل الاستمتاع بالطبيعة ومن أهم المظاهر هو تلوين البيض والتجمع وسط الأسرة والعائلة وتناول الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة، وهذه ضمن العادات التي كان يتبعها القدماء المصريين، وسمي بهذا الأسم لأن شم النسيم يأتي بالتزامن مع فصل الربيع الذي تتفتح فيه الأزهار وتكون الأجواء رائعة والسماء صافية.