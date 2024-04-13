اشتري العربية اللي نفسك فيها….أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024 بعد انخفاض الأسعار

أسعار السيارات المستعملة في مصر يسأل عنها الكثير من الأشخاص الراغبين في شراء سيارة لهم، فيقوم هؤلاء الأشخاص بالبحث عبر مواقع الإنترنت المتخصصة في بيع السيارات المستعملة عن أفضل سيارة مستعملة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الحديثة بالأسواق وكذلك مع قلة إنتاج السيارات على مستوى العالم في موديلات جديدة فأصبح البديل المحلي المستعمل هو المنتشر في هذه الفترة نتيجة لرغبة المواطنين في اقتناء سيارة مناسبة، فهناك العديد من المواقع عبر الأنترنت تقدم سيارات مستعملة بأسعار مناسبة سوف نعرض لكم أفضل هذه السيارات فيما يلي.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

نتيجة ارتفاع سعر السيارات الجديدة بالأسواق وبالإضافة إلى قلة المعروض من السيارات الجديدة فأصبحت السيارات المستعملة هي المنتشرة في الوقت الحالي نتيجة لرغبة المواطنين الملحة في الحصول على سيارة خاصة بهم ومن بين هذه السيارات وأفضلها ما يلي:

سيارة دايو لانوس موديل 2001 يمكنك الحصول عليها فقط بمبلغ 195 ألف جنيه حيث طرح أحد المواطنين سيارة مستعملة للبيع وهي سيارة من ماركة دايو لانوس وهي اول استخدام موديل لعام 2001 والسيارة تم استخدامها لمسافة 390 ألف كيلو متر، بها ناقل حركة يعمل أوتوماتيكي، والسيارة باللون الأسود وهي تعمل بالبنزين.

سياره بيجو مستعملة موديل 2007 طرحها أحد الأشخاص على المواقع المتخصصة في بيع السيارات المستعملة وهي من ماركة بيجو موديل 405 لعام 2007 والسيارة تم السير بها لمسافة 143 ألف كيلو متر وهي تعمل للبنزين وسعرها 190 ألف جنيه مصري.

سيارة اسبيرانزا A516، يمكنك الحصول عليها فقط بسعر 185 ألف جنيه مصري وهي موديل 2010 وسارت السيارة لمسافة 187 ألف كيلومتر وهي تعمل بنقل الحركة أوتوماتيك والسيارة معروضة بمحافظة القليوبية ولونها أبيض وهي من موديل السيدان بمبلغ 185 ألف جنيه.

أرخص السيارات المستعملة في مصر 2024

نشرت بعض المواقع المتخصصة في بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت مجموعة من أرخص السيارات المستعملة ذات الجودة العالية وهي كالآتي: