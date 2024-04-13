الأسعار نزلت خلاص|…سعر اللحمة بعد العيد يصل إلى هذا المبلغ بعد تخفيض أسعار الأعلاف

سعر اللحمة بعد العيد وانتهاء ثالث أيام عيد الفطر تساءل المصريون عن أسعار اللحوم وهل سينخفض سعر كيلو اللحوم الحمراء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وشهر رمضان المبارك، حيث أن أسعار اللحوم سجلت أرقاما مرتفعة ومختلفة بمحلات الجزارة فهي تختلف من مكان إلى آخر وذلك بدءًا من سعر 370 جنيه بالكيلو حتى 430 جنيه للكيلو، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر اللحوم وهل سوف تنخفض بعد العيد أم لا.

سعر اللحمة بعد العيد

خلال أيام عيد الفطر تتوقف عدد من محلات الجزارة عن العمل، وهناك البعض الآخر من محلات الجزارة يخفض سعر كيلو اللحمة ليصل إلى 300 جنيه، وكانت قبل الانخفاض سجل سعر كيلو اللحمة 400 وحتى 460 جنيه على الرغم من توفر أعلاف المواشي وطرح كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ الحكومية حتى وصل سعر الكيلو إلى 290 جنية، وأسعار اللحوم تختلف طبقًا للمناطق أو طبقًا لقطعية اللحم، فقد شهدت الأيام الماضية تحرك ملحوظ في أسعار اللحوم وجاءت كالتالي:

سجل كيلو اللحمة البرازيلي البقري من 290 جنيه وحتى 330 للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم الهندي المفروم من 290 وحتى 390.

أما سعر كيلو اللحمة الكندوز فسجل 290 للكيلو

سجل سعر اللحم البرازيلي مكعبات حمراء 330 جنيه.

أما اللحمة الجملى فسجل سعر الكيلو 300 جنيه وحتى 350 جنيه.

كيلو البرجر سجل 350 جنيه.

أما الكبده الكندوز سعره 400 جنيه بالمنافذ.

سعر الضاني البرقي سجل 450 جنيه للكيلو.

هل ستنخفض أسعار اللحوم بعد العيد

كشف مصطفى وهبه عضو شعبة القصابين أن أسعار اللحوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك سوف تشهد انخفاضّا وذلك في ظل توافر الاعلاف بشكل كبير وهو ما سيخفض سعرها بالايام المقبلة وخاصة بعد تراجع سعر الدولار بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ والتي من بينها اللحوم المستوردة.