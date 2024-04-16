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ما هي أسعار سيارة فيات في الجزائر مع استمرار العروض من البنوك لاقتناء سيارة حديثة موديل 2024 من FIAT
أسعار سيارة فيات في الجزائر تساءل عنها الكثيرين وذلك بعد كشف الستار من شركة فيات عن العروض الجديدة والتخفيضات التي تم إطلاقها والتي من شأنها أن تحدث تأثير كبير في سوق السيارات في الجزائر وخاصة السيارات المستعملة، وتضمن التخفيضات التي أطلقتها شركة فيات بالجزائر تشكيلة مختلفة من السيارات، وفيما يلي سوف نستعرض بالتفصيل أسعار سيارة فيات.
أسعار سيارة فيات في الجزائر
بعد ترقب المواطنين وطول انتظار لاسعار سيارة في الجزائر قامت الشركة المنتجة بالإعلان عن العروض والتخفيضات، وجاءت أسعار السيارات كالتالي:
- سيارة فيات تيبو بجميع الفئات أصبح سعرها 295.5 مليون.
- سيارة تيبو سيتي بسعر 314.5 مليون سنتيم.
- سيارة تيبو لايف بسعر 332.5 مليون سنتيم.
- سيارة فيات دوبلو بسعر 314.9 مليون سنتيم.
- كذلك سيارة فيات سكودو بسعر 382.5 مليون سنتيم.
مواصفات سيارة فيات 500 موديل 2023
سيارة فيات 500 موديل 2023 وهو تعد من أشهر سيارات الهاتشباك، حصدت السيارة شهرة كبيرة واهتمام الكثير من المستهلكين وخاصة الشباب ممن يفكرون الحصول على سيارة شبابية تتميز بصغر حجمها، أما بالنسبة لمواصفات سيارة فيات 500 موديل عام 2023 فهي كالآتي:
- تستمد السيارة قوتها من خلال محرك عبارة عن 4 أسطوانات وسعة تقدر ب 1400 سي سي وهذا المحرك يقوم بتوليد قدره قدرها 101 حصان أما بالنسبة لعزم الدوران فهو 131 نيوتن لكل متر وناقل الحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي وهو مكون من خمس سرعات.
- تبدأ السيارة بالتحرك من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.5 ثانية وتستهلك السيارة عند مسافة 100 كيلو متر حوالي 5.8 لتر وقود.
- السيارة بها العديد من وسائل السلامة والأمان وهي عبارة عن عدد 7 وسائد هوائيه وكذلك فرامل مانعة للانزلاق مع التوزيع الإلكتروني للفرامل وكذلك أحزمة أمان وبها برنامج توازن الكتروني كما بها نظام مراقبة لضغط الهواء بالإطارات.
- السيارة بها أيضًا بعض الكماليات ووسائل ترفيهيه مثل شاشة وسائط تعمل من خلال اللمس ذات مساحة 7 بوصة ومكيف للهواء كذلك حساسات ركن في الخلفية، كما يوجد بها مرايات جانبية تعمل بالكهرباء وفتحه سقف بانوراما.