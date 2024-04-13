الحق قدم دلوقتي.. الشؤون تكشف آلية التسجيل في منحة 300 دينار فى تونس 2024 تحت هذه الشروط 

تسعى الحكومة التونسية لكي تقوم بتقديم الكثير من المبادرات التي تساعد مواطنيها في الحصول على دعم مالي يساندها لتسد الإحتياجات الأساسية الشهرية، ولكن يتم صرف هذا الدعم تحت ضوابط وشروط محددة، يجب أن تتوفر هذه الضوابط في المتقدم حتى يتم قبوله ويكون مؤهل للحصول على الدعم، وفيما يلي سوف نتعرف على خطوات التسجيل في منحة 300 دينار فى تونس 2024 بشكل مفصل وأهم الشروط.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار فى تونس 2024

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية عن شروط منحة تونس التي يجب أن تتوفر في المتقدم، حتى يستطيع إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي جديد على الموقع.

ويتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها.

بعد ذلك من خلال قائمة الخدمات، يتم اختيار “منحة 300 دينار تونسي”.

ويتم ملء الاستمارة الخاصة بالمعلومات والبيانات بشكل دقيق.

ومن ثم يتم رفع كل الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت صحة البيانات.

وبعد مراجعة البيانات المدخلة، يتم النقر على إرسال طلب.

شروط منحة 300 دينار في تونس

أعلنت الشؤون الاجتماعية عن ضوابط منحة تونس الهامة والتي يجب أن تتوفر في المتقدمين حتى يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم، وجاءت هذه الضوابط متمثلة فيما يلي: