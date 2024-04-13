جهز فلوسك واطلع ع البنك|….الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل شروط وموعد الحجز من الموقع الرسمي

الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ينتظر عدد كبير من الشبان في العديد من المحافظات الإعلان الرسمي عن مواعيد بدء تسجيل طلبات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لعام 2024، بالإضافة إلى الكشف عن مساحات هذه الشقق وأثمانها، وذلك ضمن المبادرة الأخيرة التي تمثل الإصدار الثامن عشر من مبادرة “سكن لكل المصريين 2024″، وسوف يشمل العرض وحدات سكنية متنوعة المساحات في عدد واسع من المحافظات، تبعًا للإعلان الذي سبق وأصدرته وزارة الإسكان.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

أفادت الوزارة المسؤولة عن الإسكان في إعلان سابق أنه سيتم فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للأفراد ذوي الدخل المحدود لعام 2024 وذلك في شهر مارس الحالي، وتتميز هذه الوحدات السكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا.

رابط حجز الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

يستطيع الأشخاص الراغبون في الاستفادة من هذه الخدمة أن يتقدموا عن طريق الرابط المخصص لحجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2024، وذلك بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي واتباع الإرشادات الموضحة خطوة بخطوة.

تسجيل الدخول إلى منصة صندوق الإسكان الاجتماعي

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

تحميل صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي.

تحديد الأدوار المرغوب فيها.

الضغط على عبارة أرغب في التقدم.

تعبئة نموذج التسجيل، ثم طباعته والإمضاء عليه، ومن ثم إعادة رفعه إلى الموقع الإلكتروني مجددًا.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

حول شروط تسجيل الوحدات السكنية، بخصوص الإسكان الاجتماعي لعام 2024، فإنها تشمل: