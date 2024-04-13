القمة في القاهرة حاجة تانية|…موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري // الغيابات تضرب المارد الأحمر أمام العملاق الأبيض

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، مع اقتراب قمة الدوري المصري بين النادي الأهلي المتوج ببطولة الدوري المصري بالرقم القياسي، وبين النادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي للنادي الأهلي، حيث أغلق النادي الأهلي ملف مباراة زد التي انتهت بفوز الأهلي، وبدء التحضير للمباراة القادمة بين الأهلي والزمالك، حيث حقق الأخير فوز عريض في اللقاء الأخير له ضد الاتحاد السكندري، حيث شهد اللقاء تفوق كاسح لنادي الزمالك، مما زاد من الحماس للقاء القادم الذي يجمع بين الفريقين، لذلك خلال الساعات الأخيرة تزايدت معدلات البحث من قبل محبي كرة القدم عن الموعد المحدد للقاء القمة القادمة بين قطبي الكرة المصرية، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

كما ذكرت أن الجميع ينتظر لقاء القمة القادم بين الأهلي والزمالك، وهو لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز، حيث يأمل الفريقان بالفوز بالثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الدوري الممتاز، من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ونيل اللقب، حيث يريد مارسيل كولر مواصلة رحلة التفوق على الزمالك الذي تقابل معه أربع مباريات فاز بهم جميعاً، وقد حدد لجنة المسابقات الموعد القادم للقاء القمة ليكون يوم الإثنين القادم الموافق 15 أبريل في تمام السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري

تقام المباراة يوم الإثنين القادم في تمام السابعة على استاد القاهرة الدولي، وتقوم قناة أون سبورت بنقل أحداث هذا اللقاء، حيث أنها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز، كما أن المباراة يسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة كبيرة من نجوم التحليل المصري.