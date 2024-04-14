عااااجل استعد عشان بتقرب.. جدول الاختبارات التحريرية بالكويت 2024 والعملية وحالات مد فترة الاختبار التحريري
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن جدول الاختبارات الخاص بالمرحلة المتوسطة في الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، حيث تبدأ الاختبارات العملية في شهر أبريل الجاري في يوم 28، وسوف تستمر حتى يوم 9 من شهر مايو، كما تم الإعلان عن جدول الاختبارات التحريرية للطلاب، وسوف تبدأ الاختبارات التحريرية بعد الإنتهاء من الاختبارات العملية، حيث سوف تكون في الخامس عشر من مايو، ونظراً لاقتراب موعد الاختبارات، فيجب على جميع الطلاب أن يستعدوا بشكل جيد، وفيما يلي سوف نتعرف على بعض الحالات التي سوف تقوم الوزارة بمد الوقت لهم.
جدول الاختبارات التحريرية بالكويت 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن جدول الاختبارات التحريرية في المرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الثاني، والذي سوف يأتي بعد أداء الاختبارات العملية، حيث أعلنت الوزارة عن المواعيد لتكون كالآتي:
- سوف تكون بداية الاختبارات التحريرية في الكويت بداية من الخامس عشر من شهر مايو القادم لعام 2024
- سوف تنتهي هذه الاختبارات في الثالث والعشرين من شهر مايو.
حالات مد فترة الاختبار التحريري
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن وجود بعض الحالات الخاصة التي سوف يتم مد لهم نصف ساعة إضافية على الوقت الأساسي للاختبار، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الطلاب الذين يعانوا من صعوبة في التعلم لجميع المواد الدراسية.
- كما أن سوف يتم إضافة حوالي 15 دقيقة، إضافة إلى وقت الامتحان الاساسي، في جميع المواد الدراسية، لكي يتم توزيع الأوراق، وذلك لكي يتم التأكد من العدد الخاص والأوراق.