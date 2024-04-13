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رسميًا نزول جدول رواتب الخدمة المدنية في سلطنة عمان 2024 في القطاع الحكومي والعلاوات الدورية
تختلف رواتب الخدمة المدنية في سلطنة عمان 2024 حسب الدرجة الوظيفية في القطاع الحكومي، حيث أنها عبارة عن راتب شهري يتم صرفه لكل عامل في كل نهاية شهر ميلادي، حيث يتواجد حوالي ثماني عشرة درجة، وتختلف الرواتب باختلاف الدرجة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
رواتب الخدمة المدنية في سلطنة عمان 2024
من أهم الوظائف التي يبحث عنها مواطني السلطنة العمانية هي الوظائف الخاصة بالخدمة المدنية، ولذلك يتساءل الكثير حول سلم الرواتب بها، وجاءت متمثلة فيما يلي:
- الدرجة الأولى: 2600 ريال عماني.
- الدرجة الثانية: 1950 ريال.
- الدرجة الثالثة: 1500 ريال عماني.
- الدرجة الرابعة: 1260 ريال.
- الدرجة الخامسة: 1080 ريال عماني.
- الدرجة السادسة: 950 ريال عماني.
- والدرجة السابعه: 830 ريال.
- والدرجة الثامنة: 730 ريال عماني.
- الدرجة التاسعة: 550 ريال.
- والدرجة العاشرة: 460 ريال عماني.
- الدرجة الحادية عشر: 400 ريال.
- الدرجة الثانية عشر: 360 ريال.
- الدرجة الثالثة عشر: 310 ريال.
- الدرجة الرابعه عشر: 270 ريال.
- الدرجة الخامسة عشر: 250 ريال.
- السادسة عشر: 230 ريال عماني
- والسابعة عشر: 200 ريال عماني
- الثامنة عشر: 170 ريال عماني
العلاوة الدورية لوظائف سلطنة عمان
كل الأشخاص العاملة داخل القطاع الحكومي تحصل على علاوة دورية بجانب الراتب الاساسي، وجاءت العلاوة الدورية الجديدة في سلطنة عمان حسب الدرجة الوظيفية، متمثلة فيما يلي:
- الدرجة الاولى تحصل على علاوة دورية قدرها 80 ريال عماني.
- الدرجة الثانية تحصل على علاوة دورية قدرها 60 ريال عماني.
- الدرجة الثالثة تحصل على علاوة دورية قدرها 40 ريال عماني.
- أما الدرجة الرابعة تحصل على علاوة قدرها 40 ريال عماني.
- الدرجة الخامسة تحصل على 25 ريال عماني.
- أما الدرجة السادسة تحصل على 20 ريال عماني.
- والدرجة السابعة تحصل على 20 ريال عماني.
- الدرجة الثامنة تحصل على 15 ريال عماني.
- والدرجة التاسعة 15 ريال عماني.
- اما عن الدرجة العاشرة فتكون قدرها 15 ريال عماني.
- والدرجة الحادية عشر تكون قدرها 15 ريال عماني.
- والدرجة الثانية عشر تكون قدرها 8 ريال عماني.
- أما عن الدرجة الثالثة عشر تكون قدرها 8 ريال عماني.
- والدرجة الرابعة عشر تكون قدرها 8 ريال عماني.
- والخامسة عشر 7 ريال عماني.
- والسادسة عشر 6 ريال عماني.
- أما عن السابعة عشر 6 ريال عماني.
- والثامنة عشر 5 ريال عماني.