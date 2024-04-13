رسميًا نزول جدول رواتب الخدمة المدنية في سلطنة عمان 2024 في القطاع الحكومي والعلاوات الدورية 

تختلف رواتب الخدمة المدنية في سلطنة عمان 2024 حسب الدرجة الوظيفية في القطاع الحكومي، حيث أنها عبارة عن راتب شهري يتم صرفه لكل عامل في كل نهاية شهر ميلادي، حيث يتواجد حوالي ثماني عشرة درجة، وتختلف الرواتب باختلاف الدرجة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

رواتب الخدمة المدنية في سلطنة عمان 2024

من أهم الوظائف التي يبحث عنها مواطني السلطنة العمانية هي الوظائف الخاصة بالخدمة المدنية، ولذلك يتساءل الكثير حول سلم الرواتب بها، وجاءت متمثلة فيما يلي:

الدرجة الأولى: 2600 ريال عماني.

الدرجة الثانية: 1950 ريال.

الدرجة الثالثة: 1500 ريال عماني.

الدرجة الرابعة: 1260 ريال.

الدرجة الخامسة: 1080 ريال عماني.

الدرجة السادسة: 950 ريال عماني.

والدرجة السابعه: 830 ريال.

والدرجة الثامنة: 730 ريال عماني.

الدرجة التاسعة: 550 ريال.

والدرجة العاشرة: 460 ريال عماني.

الدرجة الحادية عشر: 400 ريال.

الدرجة الثانية عشر: 360 ريال.

الدرجة الثالثة عشر: 310 ريال.

الدرجة الرابعه عشر: 270 ريال.

الدرجة الخامسة عشر: 250 ريال.

السادسة عشر: 230 ريال عماني

والسابعة عشر: 200 ريال عماني

الثامنة عشر: 170 ريال عماني

العلاوة الدورية لوظائف سلطنة عمان

كل الأشخاص العاملة داخل القطاع الحكومي تحصل على علاوة دورية بجانب الراتب الاساسي، وجاءت العلاوة الدورية الجديدة في سلطنة عمان حسب الدرجة الوظيفية، متمثلة فيما يلي: