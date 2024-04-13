الآن اغتنم الفرصة.. فتح باب التقديم على التجنيد القطري 2024 ورقم المكتب للتواصل

الكثير من المواطنين في قطر يتساءلون حول آلية التقديم على التجنيد القطري 2024، وذلك لما يتم تقديمه من مزايا وخدمات متعددة، ويمكن أن يتم التواصل بشكل مباشر مع مكتب التجنيد لكي يتم الاستفسار عن ما ترغب، أو تقديم شكوى، ولكن في مواعيد محددة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

التقديم على التجنيد القطري 2024

يمكن أن يتم التسجيل في التجنيد القطري برابط رسمي ومباشر بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، ولكن يجب أن يتوفر في المتقدم بعض الشروط المحددة من قبل وزارة التجنيد في الشركة القطرية، وجاءت خطوات التقديم متمثلة فيما يلي:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية.

بعد ذلك يتم تحديد الوظيفة والتخصص الذي يتناسب مع المؤهل الخاص بالمتقدم.

بعد ذلك يتم كتابة اسم الوظيفة في الخانة المخصصة لها.

ويتم تحديد الوظيفة بين هذه الإختيارات.

الآن يتم الضغط على خانة “التقديم للعمل”.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم مثل رمز الدخول والعنوان الخاص بالبريد الإلكتروني.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق المتواجد أمام المتقدم

ويتم الضغط على خانة “ارسال طلب”.

رقم مكتب التجنيد قطر

أعلنت إدارة التجنيد القطرية أن يمكن التواصل معها بكل سهولة ويسر، عن طريق ما يلي: