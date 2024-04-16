رابط استعلام أرقام جلوس اليمن لطلاب الشهادة الثانوية 2024 بالاسم من موقع وزارة التعليم اليمنية

استعلام أرقام جلوس اليمن، هناك العديد من الطلاب في دولة اليمن يحتاجون للوصول إلى أرقام الجلوس الخاصة بهم لأداء الاختبارات، وهذا الأمر أصبح يتم بشكل أسهل مما سبق، حيث أنه يمكن للطلاب معرفة أرقام جلوسهم من خلال الموقع الخاص بوزارة التعليم اليمنية، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بطلاب اليمن، كما سنتعرف على أرقام الجلوس التاسع في اليمن.

استعلام أرقام جلوس اليمن

يجب على جميع الطلاب أن يقوموا بمعرفة طريقة استعلام أرقام جلوس اليمن، حيث أنه من خلال تلك الطريقة أصبح بإمكانهم الحصول على أرقام جلوسهم بكل سهولة، فتكون خطوات الاستعلام كالآتي:

يجب أولًا الدخول على الموقع الخاص بوزارة التعليم اليمنية.

يتم الدخول على الخانة الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات.

يتم الضغط على الموقع الخاص بالإدارة العامة للاختبارات.

يتم اختيار الأيقونة الخاصة بأرقام الجلوس.

يكون هناك أرقام الجلوس الخاصة بالصف التاسع وثانوي.

يتم اختيار ثانوي.

يتم إدخال بيانات الطالب والتأكد من صحتها ومن ثم البحث عن رقم الجلوس.

يتم تحميل جميع بيانات الطالب مع رقم الجلوس الخاص به.

الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن

أصبح بإمكان طلاب الصف التاسع في اليمن الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الخطوات التالية، حيث أن تلك الخطوات تكون عبارة عن الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع في اليمن، فتكون هذه الخطوات كالآتي: