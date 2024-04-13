اغتنم الفرصة الذهبية.. رسميًا رابط التقديم على وظائف شرطة عمان 2024 وأهم الشروط

أعلنت الحكومة في سلطنة عمان عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف، حيث يتم التقديم عن طريق الدخول على رابط التقديم على وظائف شرطة عمان 2024، وإتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، ولكن يجب أن يتوفر في المتقدم بعض الشروط الهامة حتى يتم قبوله في تلك الوظائف، ونظرًا لما تقدمه الحكومة العمانية من مزايا وخدمات متعددة، يسعى الكثير للتقديم في هذه الوظائف، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

رابط التقديم على وظائف شرطة عمان 2024

أعلنت الحكومة العمانية خطوات التقديم على الوظائف الشاغرة في شرطة عمان، لكل من يتوفر به ضوابط وشروط الوظائف، وجاءت هذه الخطوات متمثلة فيما يلي:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة التجنيد وزارة العمل العماني.

بعد ذلك يتم النقر على خانة فرص العمل.

ويتم تحديد الوظيفة التي يرغب المتقدم في التقديم عليها.

ثم يتم النقر على خانة التقدم.

ويتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم السجل المدني وأيضا الرمز السري في الخانات المخصصة لها.

بعد ذلك يتم كتابة رمز تحقق المرئي، ومن ثم النقر على “تسجيل”

بعد أن يتم كتابة كل البيانات بشكل دقيق، يتم النقر على “إرسال”.

شروط وظائف شرطة عمان 2024

بعد أن أعلنت الحكومة العمانية عن رابط رسمي التقديم في الوظائف، حددت بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، جاءت هذه الشروط متمثلة فيما يلي: