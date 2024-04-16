الحيين سحب استدعاء امتحان المراسلة من الرابط الرسمي لبوابة onefd.edu.dz

سحب استدعاء امتحان المراسلة، يتساءل العديد من الطلاب في دولة الجزائر عن القدرة على سحب استدعاء امتحان المراسلة، حيث أنه قد قامت وزارة التربية الوطنية بتفعيل الخدمة الخاصة بالتعلم عن بعد في الجزائر، ولكي يتم التقديم للحصول على تلك الخدمة يجب على الطالب أن يقوم بسحب استدعاء امتحان المراسلة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على كيفية سحب هذا الاستدعاء والتعليمات الخاصة به.

سحب استدعاء امتحان المراسلة

لكي يستطيع الطالب الجزائري أن يقوم بالتقديم في خدمة التعلم عن بعد يجب عليه أن يقوم بسحب استدعاء امتحان المراسلة، وهذا الاستدعاء يتم من خلال بعض الخطوات والتي تكون كالآتي:

يتم أولًا الدخول على الموقع الخاص ببوابة onefd.

يتم الضغط على المركز الذي يكون الطالب تابع له، كما يجب عليه كتابة المحافظة التي يعيش بها.

يتم إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب ومن ثم إدخال جميع البيانات الأخرى التي تكون مطلوبة.

يتم كتابة الرمز الخاص بالتحقق للتأكد من صحة البيانات.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة باستظهار الاستدعاء.

تعليمات لإجراء امتحان المراسلة

هناك العديد من التعليمات التي يجب على كل الطلاب مراعاتها أثناء التقديم على سحب استدعاء المراسلة، حيث أن تلك التعليمات هي التي قد تم وضعها من قبل وزارة التربية الوطنية، فمن ضمن تلك التعليمات: