طريقة عمل السابلية البيتي أحلى من الجاهز

لا شيء يضاهي طعم مقادير السابلية بالكوب بأسلوبها المميز والذي يذكرنا بأجمل الأوقات وأحلى الذكريات، هذه الحلوى الفرنسية الشهيرة، التي تُعتبر من بين ألذ حلويات العيد، تأخذنا في رحلة من المتعة واللذة، وفي السطور التالية سوف نتعرف ببساطة على مقادير السابيلية، ومقادير جناش الشكولاتة الداكنة والبيضاء.

طريقة عمل السابلية البيتي اللذيذ

وقبل أن نتعرف على طريقة عمل السابلية البيتي سنتعرف على مكونات السابلية اللذيذة جدًا فهو واحد من الحلويات الغربية الطيبة والمحببة للكثير، وهي على النحو التالي:

ثلاث أرباع كوب زبدة طرية.

كوب من السكر البودرة المنخول.

ثلث كوب من الكاكاو.

كوبين ونصف من الدقيق.

ثلث كوب من اللوز المطحون.

بيضة طازجة.

لجناش الشوكولاتة:

نصف كوب من الكريمة.

كوب وربع من الشوكولاتة الحليب.

غطاء الشوكولاتة البيضاء:

ثلاث أرباع كوب من الشوكولاتة البيضاء.

ملعقة ونصف كبيرة من الزيت.

طريقة عمل السابلية خطوة بخطوة