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طريقة عمل السابلية البيتي أحلى من الجاهز
لا شيء يضاهي طعم مقادير السابلية بالكوب بأسلوبها المميز والذي يذكرنا بأجمل الأوقات وأحلى الذكريات، هذه الحلوى الفرنسية الشهيرة، التي تُعتبر من بين ألذ حلويات العيد، تأخذنا في رحلة من المتعة واللذة، وفي السطور التالية سوف نتعرف ببساطة على مقادير السابيلية، ومقادير جناش الشكولاتة الداكنة والبيضاء.
طريقة عمل السابلية البيتي اللذيذ
وقبل أن نتعرف على طريقة عمل السابلية البيتي سنتعرف على مكونات السابلية اللذيذة جدًا فهو واحد من الحلويات الغربية الطيبة والمحببة للكثير، وهي على النحو التالي:
- ثلاث أرباع كوب زبدة طرية.
- كوب من السكر البودرة المنخول.
- ثلث كوب من الكاكاو.
- كوبين ونصف من الدقيق.
- ثلث كوب من اللوز المطحون.
- بيضة طازجة.
لجناش الشوكولاتة:
- نصف كوب من الكريمة.
- كوب وربع من الشوكولاتة الحليب.
غطاء الشوكولاتة البيضاء:
- ثلاث أرباع كوب من الشوكولاتة البيضاء.
- ملعقة ونصف كبيرة من الزيت.
طريقة عمل السابلية خطوة بخطوة
- تحضير لجناش الشوكولاتة: في إناء، ضعي كوب وربع من الشوكولاتة الحليب.
- أضيفي لها الكريمة المغلية وملعقة من الفانيليا الطبيعية.
- قلبي الخليط برفق حتى يصبح ناعماً ومتجانساً، ثم غطيه بورق شفاف واتركيه لمدة 3 ساعات حتى يبرد.
- تحضير غطاء الشوكولاتة البيضاء: ذوبي الشوكولاتة البيضاء مع الزيت على نار هادئة حتى تذوب تماماً.
- ابدأي بإعداد عجينة السابلية: في وعاء اخلطي الزبدة الطرية مع السكر البودرة، الكاكاو، الدقيق، اللوز المطحون، والبيض.
- اعجني الخليط جيداً حتى يتجانس، ثم شكليه على شكل مستطيل وغلفيه بورق شفاف وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- قومي بتشكيل وخبز السابلية: بعد الساعة، افردي العجينة وقطعيها حسب الرغبة، ثم ضعيها في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 175 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
- بعد الخروج من الفرن، اتركي السابلية لتبرد قليلاً ثم قدميها بجناش الشوكولاتة وغطاء الشوكولاتة البيضاء.
- استمتعي بتحضير وتناول هذه الحلوى اللذيذة مع عائلتك وأحبائك، ولا تنسي أن تشاركيهم الفرحة والسعادة مع كل قطعة تقدمينها.