ما هي طريقة التسجيل في الدعم التكميلي الأردن 2024؟+شروط الحصول على دعم من صندوق المعونة

التسجيل في الدعم التكميلي الأردن، يتساءل الكثير من المواطنين عن الدعم التكميلي في دولة الأردن، حيث أن هذا الدعم يقوم بتوفير مبالغ مادية يتم بها مساعدة جميع المواطنين المستحقين لسد احتياجاتهم المتنوعة، وهذا نظرًا إلى إرتفاع الأسعار والغلاء الذي يعيشه الشعب الأردني، فلهذا سنتعرف اليوم في هذا المقال على طريقة التسجيل في الدعم التكميلي بالأردن، كما سنتعرف على الشروط الخاصة بهذا الدعم.

التسجيل في الدعم التكميلي الأردن

يبحث العديد من المواطنين الأردنيين عن الطريقة التي من خلالها يمكنهم التسجيل في الدعم التكميلي الأردن، حيث أن هذا الدعم يصل إلى 50 دينار بحد أدنى و200 دينار بحد أقصى، وهذا الدعم يمكن الحصول عليه من خلال الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بصندوق المعونة في الأردن.

يتم بعد ذلك الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار الخانة الخاصة بالدعم الوطني.

يتم كتابة جميع البيانات التي تكون مطلوبة من الموقع مع التأكد من صحتها جيدًا.

يتم إرفاق جميع الأوراق والمستندات التي يتم طلبها مع البيانات.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بإرسال الطلب.

تصل الرسالة الخاصة على هاتف المتقدم للتسجيل.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي

هناك بعض الشروط التي يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بتوفيرها أولًا للحصول على هذا الدعم، فمن ضمن تلك الشروط هي: