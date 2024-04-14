الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية وأهم شروط “الضمان المطور”

حددت وزارة الموارد البشرية الخطوات اللازمة للاستعلام عن الضمان الاجتماعي باستخدام رقم الهوية، تُعتبر هذه الخدمة من الخدمات المهمة التي تُسهِّل على الأفراد عملية التحقق من أهليتهم للاستفادة من مزايا البرنامج، وهي ضرورية للأشخاص الذين يعتمدون على الدعم الاجتماعي لضمان استقرارهم المالي، سنقدم فيما يلي الخطوات اللازمة لإجراء هذا الاستعلام.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يستطيع الأفراد في المملكة الآن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي للحصول على “الضمان الاجتماعي المطور” من خلال خدمة إلكترونية متوفرة على موقع وزارة “الموارد البشرية” والتنمية الاجتماعية، فيما يلي خطوات الاستعلام التفصيلية:

قم بزيارة موقع “وزارة الموارد البشرية” والتنمية الاجتماعية.

اختر “خدمات الوزارة” من القائمة الرئيسية.

اختر “قسم الضمان الاجتماعي المطور” من الخيارات المتاحة.

انقر على زر “نتائج الأهلية” الموجود في صفحة الضمان الاجتماعي المطور.

أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني في الحقول المخصصة لذلك.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة قبل الضغط على زر “بحث”.

ستظهر النتائج فورًا، مع عرض معلومات حول أهليتك للضمان الاجتماعي المطور وقيمة الدعم المالي المتوقع في حال كنت مستحقًا له.

شروط الحصول على الضمان المطور

تضع وزارة الموارد البشرية مجموعة من المعايير الهامة لضمان استحقاق الأفراد للضمان الاجتماعي المطور، وتشمل هذه الشروط ما يلي: