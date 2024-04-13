“الدنيا ربيع والجو بديع”… موعد إجازة شم النسيم 2024 بعد عيد الفطر المبارك

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة موعد إجازة شم النسيم، خاصة مع اقتراب نهاية “عطلة عيد الفطر المبارك”، التي بدأت من الثلاثاء الماضي وتختتم يوم الأحد القادم، وهي إجازة “مدفوعة الأجر”، في السطور التالية، سنوضح للجميع موعد إجازة عيد الربيع وعدد أيام العطلة.

موعد إجازة شم النسيم 2024

يأتي موعد إجازة شم النسيم 2024 بعد انتهاء إجازة “عيد الفطر” المبارك، سيكون “يوم الاثنين” الموافق 6 مايو 2024، موعدًا لإجازة شم النسيم، وهي إجازة مدفوعة الأجر تشمل جميع العاملين في القطاعين “الحكومي والخاص”، وتمتد ليوم واحد فقط.

أهم عطلات رسمية في 2024

يبحث الكثير عن أيام راحة رسمية للمواطنين في مختلف القطاعات، نقدم لكم جدول العطلات الرسمية للعام الجديد، والذي يتضمن الأيام التالية:

العطلة التاريخ “عيد تحرير سيناء” الثلاثاء 25 أبريل 2024 “عيد العمال” الأربعاء 1 مايو 2024 “عيد الأضحى المبارك” من الاثنين 17 يونيو إلى الخميس 21 يونيو 2024 “ثورة 30 يونيو” 30 يونيو 2024 “المولد النبوي الشريف” الاثنين 16 يوليو 2024 “ثورة 23 يوليو” الثلاثاء 23 يوليو 2024 “انتصارات أكتوبر 1973” الأحد 6 أكتوبر 2024

تهنئة بعيد شم النسيم 2024