عشان متفصلش عليك”.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة القاهرة لتحفيف الاجمال وزارة الكهرباء” تعلن

تعيش القاهرة حالة من الاهتمام الكبير بعودة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في عام 2024، ويأتي هذا الاهتمام بعد البدء في الإعلان عن المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال، والتي من المقرر تطبيقها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وقد أصدر مجلس الوزراء تعليمات لوزارة الكهرباء بخصوص الساعات التي سيتم فيها تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، مما أثار تساؤلات المواطنين حول مدى تأثير هذه الانقطاعات على حياتهم اليومية وأعمالهم، ومن المهم معرفة ما إذا كانت هذه الانقطاعات ستمتد إلى ساعات الليل أم سيتم قطع التيار في ساعات النهار فقط، وإليك فيما يلي مواعيد قطع الكهرباء في محافظة القاهرة.

مواعيد قطع الكهرباء بعد العيد بمحافظة القاهرة 2024

وفقاً للمصادر المسؤولة عن قرارات قطع الكهرباء، من المقرر أن يتم استعادة نظام جدول مواعيد قطع الكهرباء الذي أعلنته الحكومة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في 23 يوليو 2023، وقد أطلق مجلس الوزراء خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، التي بدأ تطبيقها في جميع المحافظات بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تم تحديد جدول زمني لتخفيف الأحمال في كل محافظة، مع تحديد المناطق المتأثرة في كل مدينة وحي، بهدف تحقيق توزيع عادل للاستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

ومن المقرر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، أن يتم تنفيذ جدول جديد لتخفيف الأحمال الكهربائية، وسيبدأ هذا الجدول بتوقيت انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، حيث ستكون مدة الفصل ساعتين.

سبب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال

تنفيذ خطة تخفيف الأحمال يعود إلى عدة أسباب، من بينها نقص الوقود المتوفر لمحطات الإنتاج، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء بشكل كاف، بالإضافة إلى ذلك، تزايد الاستهلاك اليومي للكهرباء يؤثر سلبًا على إمدادات الوقود، حيث يلاحظ عدم الالتزام بالترشيد في استهلاك الكهرباء من قِبل بعض المواطنين، بالإضافة إلى حالات سرقة التيار الكهربائي المتكررة، حيث يتم توصيل المنازل بطرق غير قانونية مما يتسبب في فرض غرامات على المخالفين.