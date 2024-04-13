الحق قدم قبل الغلق.. صرف 1150 ريال لمن يتوفر به شروط التسجيل في منفعة عمان لعام 2024 

الكثير من المواطنين العمانيين يتساءلون عن آلية التسجيل في منفعة عمان التي تم إطلاقها بواسطة الحكومة العمانية لكل الفئات المستحقة، كما حددت الحكومة شروط التسجيل في منفعة عمان لعام 2024 التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين حتى يتم قبولهم، لكي يتم تحسين الدخل الشهري الخاص بهم، ورفع مستوى المعيشة، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه في مقالنا هذا.

شروط التسجيل في منفعة عمان لعام 2024

أعلنت الحكومة العمانية عن آلية التسجيل في منفعة عمان، لكل من يتوفر بهم الشروط والضوابط المحددة من قبل المبادرة، وجاءت هذه الشروط متمثلة فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن عماني الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الأراضي العمانية.

يجب أن لا يتعدى إجمالي الدخل الشهري للمتقدم عن قيمة الدعم المقدم من المبادرة.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي ساري حتى يتم استلام الدعم المالي له على هذا الحساب بشكل شهري.

يجب أن يكون المتقدم غير ممتلك لأي عقار أو ملك عالي القيمة.

يشترط أن يتم تقديم كل المستندات والأوراق التي تثبت صحة البيانات للشخص المتقدم.

الفئات المستحقة لبرنامج منفعة عمان 2024

كما حددت الحكومة العمانية عن بعض الضوابط الخاصة بالمقبولين، حيث أن يتم قبول فئات محددة، حتى يستطيعوا التقديم في منفعة دخل الأسر العمانية، حيث يتم قبول الفئات الآتية: