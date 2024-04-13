“بزيادة 760 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعديل سلم الرواتب 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب

تعتبر وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين من ضمن أكثر الكلمات بحثا في دولة العراق خلال الساعات الحالية وذلك بالتزامن مع البحث الكبير الذي يقوم به العديد من الموظفين لمعرفة سلم الرواتب الجديد بعد إعلان وزارة المالية العراقية عن تعديل السلم بوجود زيادة جديدة، الجدير بالذكر أن سلم الرواتب سيتم تعديله بناء على الدرجة الوظيفية لكل موظف وطبيعة العمل الذي يشغله، يأتي ذلك القرار في ظل رغبة الحكومة العراقية في رفع مستوى الأفراد داخل الدولة في ظل العناء الاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي نتج عنه ارتفاع كبير في الأسعار.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعديل سلم الرواتب 2024

ودقه للقرار الذي صدر من مجلس الوزراء العراقي فان تعديل سلم رواتب الموظفين سيشهد زيادة تتجاوز ال 50% وستكون تلك الزيادة وفقا للدرجة الوظيفية وطبيعة العمل الذي يشغله الموظف، حيث سيحصل موظفي الدرجة الأولى على راتب يبلغ مليون ومائة ألف دينار عراقي بزياده حتى 760 ألف دينار عراقي، بينما سيحصل موظفي الدرجة التاسعة على زيادة تقدر بنحو 727 الف دينار عراقي بزيادة تقترب من 500 ألف دينار عراقي كما سيحصل موظفي الدرجة الثامنة على رواتب تبلغ 650 ألف دينار عراقي، يذكر أن وزارة المالية كانت قد أكدت أن صرف تلك الزيادة لم يفعل رسميا بعد وسيطبق لمدة شهرين متتابعين فقط.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين 2024

يستطيع المواطن معرفة سلم رواتب الموظفين الجديد من خلال اتباع التالي:-