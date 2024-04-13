طبخ
حضريها لاودلاك وهتعجبهم.. طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
تعتبر الكوسة من الأكلات التي لا يفضل أكلها الكثيرون وخاصة الأطفال لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق مختلفة لعمل الكوسة ومن ضمن هذه الوصفات طريقة عمل الكوسة بالبشاميل التي تتميز بالطعم اللذيذ وتعد الكوسة من الأكلات التي تحافظ على ترطيب البشرة عند تناولها باستمرار وتحافظ على صحة العينين وتعمل على الوقاية من النقرس وتقلل ضغط الدم وسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية عمل طاجن الكوسة بالبشاميل ومكونات تحضيره.
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل من أفضل الطرق التي يمكن أن تحبب الأطفال في تناول الكوسة وتقوم السيدات بتحضيرها في وقت قليل فهي لا تستغرق سوي ساعة إلا ربع في التحضير ونصف ساعة في الطهي والكمية تكفي ستة أفراد.
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو من الكوسة.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقتان كبيرتان من السمنة.
- رشة من الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- لعمل البشاميل نحضر كيلو من اللبن وارع ملاعق من الدقيق وأربع ملاعق من السمنة.
طريقة التحضير:
- نقوم بتعصيج اللحمة عن طريق وضع طاسة على النار ونضع فيها كمية من الزيت ونضيف إليه البصل ونقلبهم حتى يصفر ثم نضيف اللحمة المفرومة ونضع الصلصة والملح والفلفل الأسود ونقلب ونترك اللحمة حتى تستوي نصف سوا.
- نقشر الكوسة ونقطعها شرايح متوسطة ونضعها في طاسة بها سمنة ونقلبهم ونضيف ملح وفلفل ونشوحها جيدًا.
- نحضر البشاميل عن طريق وضع حلة بها السمنة ونضع الدقيق ونقلهم ثم نضيف الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر ونضع الملح والفلفل الأسود.
- نضع في صينية الفرن القليل من البشاميل في القاع ونضع شرائح الكوسة ونضع فوقها اللحمة المفرومة ثم نضع طبقة كوسة أخري ونضيف البشاميل على الوجه.
- نضعها في الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها بعد تمام نضجها وتقطع وتقدم بالهنا والشفا.