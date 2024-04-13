حضريها لاودلاك وهتعجبهم.. طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

تعتبر الكوسة من الأكلات التي لا يفضل أكلها الكثيرون وخاصة الأطفال لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق مختلفة لعمل الكوسة ومن ضمن هذه الوصفات طريقة عمل الكوسة بالبشاميل التي تتميز بالطعم اللذيذ وتعد الكوسة من الأكلات التي تحافظ على ترطيب البشرة عند تناولها باستمرار وتحافظ على صحة العينين وتعمل على الوقاية من النقرس وتقلل ضغط الدم وسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية عمل طاجن الكوسة بالبشاميل ومكونات تحضيره.

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل من أفضل الطرق التي يمكن أن تحبب الأطفال في تناول الكوسة وتقوم السيدات بتحضيرها في وقت قليل فهي لا تستغرق سوي ساعة إلا ربع في التحضير ونصف ساعة في الطهي والكمية تكفي ستة أفراد.

مكونات التحضير:

مقدار كيلو من الكوسة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

رشة من الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

لعمل البشاميل نحضر كيلو من اللبن وارع ملاعق من الدقيق وأربع ملاعق من السمنة.

طريقة التحضير: