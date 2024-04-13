“منصة مظلتي” رابط الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فى العراق 2024 

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن قائمة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024، وهو ما أثار ترقب العديد من المواطنين داخل جميع المحافظات العراقية حاليًا، وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بمراجعة جميع الطلبات المقدمة للحصول على الرعاية، بهدف تقديم الدعم للأشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توزيع المساعدة بشكل فعال للأفراد الذين يحتاجون إليها بشكل حقيقي، وسنوفر لكم المعلومات الرئيسية المتعلقة بهذا الأمر في الفقرات التالية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024:

تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من الدفعة السابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024، بهدف توفير المعونة للمواطنين ذوي الدخل المحدود وتقديم الدعم الضروري لتلبية احتياجاتهم الأساسية،و يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة والمبسطة كما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي“.

اختر خيار الخدمات الإلكترونية.

ستظهر لك قائمة، حدد تطبيق الرعاية الاجتماعية.

ثم حدد قسم “أسماء المشمولين”.

قم بتسجيل رقم الوجبة واختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

قم بإدخال الرقم القومي وتأكد من صحته.

في النهاية، انقر على زر الاستعلام.

ستظهر لك الكشوف بصيغة ملفات PDF.

يمكنك تنزيل هذه الكشوف على جهازك عن طريق النقر على زر التنزيل.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة السابعة عام 2024 يجب توفر الشروطالتالية: