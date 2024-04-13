هتاكلي صوابعك وراه.. طريقة عمل سد الحنك في المنزل بخطوات بسيطة وتكلفة قليلة

طريقة عمل سد الحنك، سد الحنك هو حلوى مصرية قديمة يعشقها الكثيرون ويفضلونها على أنواع الحلويات الأخرى خصوصا في فترات الجو البارد، وذلك لأنها تؤكل ساخنة فتمد الجسم بالدفء وبالطاقة التي يحتاج اليها، وقد سميت بهذا الاسم بسبب كونها أكلة دسمة من يتناولها يشعر بالشبع السريع، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل سد الحنك في المنزل بخطوات بسيطة وتكلفة قليلة

الأمهات قديما كانوا يحضرن لأبنائهم باستمرار حلوى سد الحنك لتدفئهم في فصل الشتاء، كما أنها اقتصادية ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، كما أنها متوافرة في أي بيت لذا يمكن تحضيرها في أي وقت تريدين فيه تحلية مختلفة وسريعة، ونستعرض لكم فيما يلي مكونات وطريقة عمل سند الحنك.

مقادير العمل:

2 معلقة كبيرة سمن.

3/4 كوب دقيق.

3/4 كوب سكر.

1 كوب ماء بارد.

1/2 كوب سوداني أو مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل سد الحنك

طريقة التحضير: