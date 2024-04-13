الجزائر تبدأ تحويل المستفيدين من منحة البطالة الجزائرية إلى عقود عمل في القطاع الخاص contrat CTA

في خطوة تهدف إلى دعم الاندماج المهني للشباب، أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية عن بدء تحويل المستفيدين من منحة البطالة الجزائرية إلى عقود عمل في القطاع الخاص contrat CTA إلى عقود عمل في القطاع الخاص (contrat CTA)، هذه المبادرة تستهدف الشباب المسجلين لدى الوكالات المحلية للتشغيل الذين لم يتلقوا عروض عمل سابقة، مما يفتح أمامهم فرص جديدة للتوظيف وتحقيق الاستقرار المهني. تابعوا معنا للحصول على التفاصيل الكاملة حول هذا التحول المهم.

منحة البطالة الجزائرية عقد العمل CTA

عقد العمل CTA، الذي ينتشر استخدامه في الجزائر، هو نوع من العقود المحدودة المدة التي تستمر لثلاث سنوات ولا تجدد بعد انتهاء مدتها، يعتمد هذا النوع من العقود بشكل خاص من قبل الوكالات المحلية للتشغيل المنتشرة في مختلف المدن والولايات، وهو موجه أساسا للعمل ضمن المؤسسات الاقتصادية العمومية الخاصة، الحكومة الجزائرية تدعم جزءا من أجور المستفيدين من هذا العقد، بينما تتولى الشركة الخاصة دفع الجزء المتبقي من الأجر دون تحديد للمبلغ المضاف، مما يجعل هذه العقود جزءا مهما من استراتيجية التشغيل في البلاد.

مدة العقد: عقد CTA هو عقد محدود المدة يستمر لثلاث سنوات وغير قابل للتجديد.

الاستخدام: يستخدم بشكل خاص في المؤسسات الاقتصادية العمومية الخاصة وعبر وكالات التشغيل المحلية.

دعم الحكومة: تساهم الدولة في شطر من أجر المستفيد في إطار هذا العقد.

مسؤولية الشركة: الشركة الخاصة تدفع الشطر الآخر من الأجرة.

الأجر: لا يتم تحديد المبلغ المضاف بشكل مسبق.

تحويل المستفيدين من منحة البطالة الجزائرية إلى عقود عمل CTA في الجزائر

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر عن خطة جديدة لتحويل الأشخاص المستفيدين من منحة البطالة الجزائرية إلى عقود عمل محدودة المدة ضمن صيغة عقد CTA، هذا الإجراء يستهدف المسجلين في الوكالات المحلية للتشغيل كطالبي عمل، الذين يتقاضون خمسة عشر ألف دينار جزائري كمنحة بطالة ولم يتلقوا أي عروض عمل منذ تسجيلهم، الهدف من هذه الخطوة هو توفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية وتمكينهم من الانخراط بشكل فعّال في سوق العمل.

الفئة المستهدفة: المستفيدين من منحة البطالة الذين لم يتلقوا عروض عمل.

المعايير: تلقي منحة بطالة بقيمة خمسة عشر ألف دينار ووجود مؤهلات علمية.

دور الوكالات المحلية: توجيه المستفيدين نحو عقود CTA بناءً على مؤهلاتهم.

أهداف البرنامج: تقليل نسبة البطالة وزيادة الاستفادة من المؤهلات العلمية للأفراد.

تاريخ الإعلان: الإجراء أعلنت عنه الوزارة في التاسع من أفريل 2024.

خطوات التسجيل الأولي للحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء التسجيل الأولي لمنحة البطالة الجزائرية، وذلك عبر الموقع الرسمي المخصص للمنحة، يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الأفراد العاطلين عن العمل في التغلب على الصعوبات المالية، يتطلب التسجيل تعبئة نموذج التسجيل بدقة وإرفاق كافة المستندات المطلوبة لضمان استيفاء الشروط اللازمة للقبول في البرنامج.