“spa.gov.iq/umbrella“ الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي في عموم العراق

قامت الحكومة العراقية بإطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية وهو يعتبر واحد من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر المعوزة داخل الدولة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، وبعد أن قامت الحكومة بإطلاق رواتب الدعم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق منصة مظلتي والتي يمكنك من خلالها الاستعلام عن أسماء المشمولين للوجبة الأخيرة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

من القائمة الرئيسية يجب النقر على خانة الخدمات الإلكترونية ومنها يرجى الدخول على خيار أسماء الرعاية الاجتماعية.

يرجى تحديد الولاية التابع لها المتقدم.

بمجرد النقر على زر استعلام سوف يظهر لك ملف بصيغة pdf يشمل جميع البيانات التي تخص المتقدم.

ما هي الفئات التي يحق لها التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية؟

قامت الحكومة العراقية بتحديد فئات محددة والتي يحق لها التسجيل في الدعم ومنها: