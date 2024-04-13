“اخلصي من دوشة عيالك“ تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات.. اسعديهم وفرحيهم

يتساءل عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور الجنة 2024 وهي تعتبر واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال وذلك لأنها تقوم ببث أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم وبشكل مجاني تماما، كما أنها تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج التعليمية التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تثبيت القناة على التلفاز الخاص بك؟

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من تنزيل القناة على الرسيفر بكل سهولة وهي:

أولا يجب الدخول على اعدادات الرسيفر الخاص بك.

من قائمة الإعدادات قم بالدخول على خانة التركيب اليدوي.

قم بالنقر على زر إضافة قناة، وقم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد من خلاله تنزيل القناة.

يتطلب إدخال التردد الخاص بالقناة بالإضافة إلى معدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

أخيرا بمجرد النقر على زر حفظ سوف يتم تنزيل القناة بنجاح ضمن القنوات الناقلة.

أهم المميزات التي تتمتع بها قناة طيور الجنة

تمتلك القناة مجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من القنوات الفضائية الأخرى وهي: