وزارة التربية الوطنية الجزائرية تعلن عن منحة التمدرس بقيمة 5000 دينار للأسر الفقيرة

أطلقت وزارة التربية الوطنية في الجزائر منحة التمدرس لعام 2024، الموجهة خصيصًا لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة غير القادرة على تحمل تكاليف التعليم. تقدم الوزارة من خلال هذه المبادرة مبلغ 5000 دينار جزائري لكل أسرة مستحقة، بهدف المساهمة في تعزيز فرص التعليم للأطفال وضمان نشأتهم التعليمية بشكل سليم، سنقدم لكم التفاصيل الكاملة حول آلية التقديم ومواعيد صرف منحة التمدرس بقيمة 5000 دينار للأسر الفقيرة.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية تحدد مواعيد صرف منحة التمدرس 2024

أعلن عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية الجزائري، عن المواعيد المحددة لصرف منحة التمدرس للعام الدراسي 2024. تم تحديد فترة صرف المنحة من 7 أبريل إلى 30 أبريل، مع الإشارة إلى أن المنحة الحالية تبلغ قيمتها 5000 دينار جزائري. تهدف هذه المنحة إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر ومساعدتها في تغطية متطلبات التعليم المختلفة لأبنائها. كما أشار الوزير إلى أنه من المنتظر أن يتم مناقشة اقتراح لزيادة قيمة المنحة في الاجتماع القادم للوزارة.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة التمدرس في الجزائر 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن الوثائق اللازمة للتقديم على منحة التمدرس للعام الدراسي 2024، وذلك في إطار سعيها لتسهيل عملية الحصول على الدعم المالي للطلاب المحتاجين، تشمل المستندات المطلوبة تصريح شرفي، شهادات ميلاد الآباء، إثباتات البطالة إن وجدت، وشهادة الحالة المدنية للعائلة، كما يتعين على الطلاب من أبناء الشهداء أو ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم الوثائق الداعمة لحالاتهم، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأيتام تقديم شهادة وفاة الوالدين، ويشترط للعائلات ذات الدخل العامل ألا يتجاوز 18 ألف دينار جزائري شهريا.