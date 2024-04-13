هاتف “Huawei nova 11i”.. ببطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 40 واط .. السعر والمواصفات

يتميز هاتف Huawei nova 11i بمعالج Snapdragon 680 4G، وشاشة IPS بتردد 90 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 40 واط مما يعني أن الهاتف يمكن أن يدوم لفترة طويلة ويتم شحنه بسرعة، يبدو أن Huawei nova 11i هو خيار جيد لأولئك الذين يبحثون عن تصميم جذاب وبطارية كبيرة، دعونا نتعرف على أهم مميزاته.

مواصفات هاتف Huawei nova 11i

المواصفات هاتف Huawei nova 11i شريحتي اتصال نوع Nano Sim شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G الأبعاد 164.6×75.6×8.6 ملم الوزن 193 جرام مواد التصنيع بلاستيك كامل مقاومة لقطرات الماء والغبار نعم نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.8 إنش الدقة 1080×2388 بكسل كثافة البكسلات 385 بكسل لكل إنش معدل التحديث 90Hz حساسية اللمس 270Hz الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت دعم بطاقة الذاكرة غير مدعوم المعالج Snapdragon 680 4G من كوالكم تكنولوجيا المعالج 6 نانو المعالج الرسومي Adreno 610

مميزات هاتف Huawei nova 11i