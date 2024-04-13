تكنولوجيا
هاتف “Huawei nova 11i”.. ببطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 40 واط .. السعر والمواصفات
يتميز هاتف Huawei nova 11i بمعالج Snapdragon 680 4G، وشاشة IPS بتردد 90 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 40 واط مما يعني أن الهاتف يمكن أن يدوم لفترة طويلة ويتم شحنه بسرعة، يبدو أن Huawei nova 11i هو خيار جيد لأولئك الذين يبحثون عن تصميم جذاب وبطارية كبيرة، دعونا نتعرف على أهم مميزاته.
مواصفات هاتف Huawei nova 11i
|المواصفات
|هاتف Huawei nova 11i
|شريحتي اتصال
|نوع Nano Sim
|شبكات الاتصال
|2G، 3G، 4G
|الأبعاد
|164.6×75.6×8.6 ملم
|الوزن
|193 جرام
|مواد التصنيع
|بلاستيك كامل
|مقاومة لقطرات الماء والغبار
|نعم
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.8 إنش
|الدقة
|1080×2388 بكسل
|كثافة البكسلات
|385 بكسل لكل إنش
|معدل التحديث
|90Hz
|حساسية اللمس
|270Hz
|الذاكرة الداخلية
|128 جيجا بايت
|الذاكرة العشوائية
|8 جيجا بايت
|دعم بطاقة الذاكرة
|غير مدعوم
|المعالج
|Snapdragon 680 4G من كوالكم
|تكنولوجيا المعالج
|6 نانو
|المعالج الرسومي
|Adreno 610
مميزات هاتف Huawei nova 11i
|المواصفات
|هاتف Huawei nova 11i
|الكاميرا الأمامية
|دقة 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
|الكاميرا الخلفية
|– الكاميرا الأساسية: دقة 48 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8
– الكاميرا الثانية: دقة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 (عزل)
– فلاش من نوع ليد فلاش
|تسجيل الفيديو
|FHD 1080p@30fps، HD 720p@30fps
|الواي فاي
|ترددات a/b/g/n/ac، Dual-band
|البلوتوث
|إصدار 5.0، دعم A2DP، LE
|تحديد الموقع الجغرافي
|GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
|وسائل الأمان والحماية
|مستشعر البصمة، Face Unlock، مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة
|منفذ الـ USB
|Type C، دعم OTG
|البطارية
|سعة 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 40 واط
|واجهة المستخدم
|EMUI 13 بدون خدمات جوجل
|الألوان
|الأسود اللامع، الأخضر النعناعي