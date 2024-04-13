تكنولوجيا

هاتف “Huawei nova 11i”.. ببطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 40 واط .. السعر والمواصفات

صورة Salman Salmanمنذ 5 ساعات
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مواصفات هاتف Huawei nova 11i
مواصفات هاتف Huawei nova 11i

يتميز هاتف Huawei nova 11i بمعالج Snapdragon 680 4G، وشاشة IPS بتردد 90 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 40 واط مما يعني أن الهاتف يمكن أن يدوم لفترة طويلة ويتم شحنه بسرعة، يبدو أن Huawei nova 11i هو خيار جيد لأولئك الذين يبحثون عن تصميم جذاب وبطارية كبيرة، دعونا نتعرف على أهم مميزاته.

مواصفات هاتف Huawei nova 11i

المواصفات  هاتف Huawei nova 11i
شريحتي اتصال نوع Nano Sim
شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G
الأبعاد 164.6×75.6×8.6 ملم
الوزن 193 جرام
مواد التصنيع بلاستيك كامل
مقاومة لقطرات الماء والغبار نعم
نوع الشاشة IPS LCD
حجم الشاشة 6.8 إنش
الدقة 1080×2388 بكسل
كثافة البكسلات 385 بكسل لكل إنش
معدل التحديث 90Hz
حساسية اللمس 270Hz
الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت
دعم بطاقة الذاكرة غير مدعوم
المعالج Snapdragon 680 4G من كوالكم
تكنولوجيا المعالج 6 نانو
المعالج الرسومي Adreno 610

مميزات هاتف Huawei nova 11i

المواصفات  هاتف Huawei nova 11i
الكاميرا الأمامية دقة 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
الكاميرا الخلفية – الكاميرا الأساسية: دقة 48 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8

– الكاميرا الثانية: دقة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 (عزل)

– فلاش من نوع ليد فلاش
تسجيل الفيديو FHD 1080p@30fps، HD 720p@30fps
الواي فاي ترددات a/b/g/n/ac، Dual-band
البلوتوث إصدار 5.0، دعم A2DP، LE
تحديد الموقع الجغرافي GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة، Face Unlock، مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة
منفذ الـ USB Type C، دعم OTG
البطارية سعة 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 40 واط
واجهة المستخدم EMUI 13 بدون خدمات جوجل
الألوان الأسود اللامع، الأخضر النعناعي
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صورة Salman Salmanمنذ 5 ساعات
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