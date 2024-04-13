استعلام أمر دفع وزارة المالية أون لاين برقم الهوية 1445هـ.. الرابط والخطوات

تعتبر خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع خدمة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة المالية السعودية، وتهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن الأوامر المالية والدفع التي تصدرها الوزارة، حيث يمكن لجميع المستخدمين سواء كانوا أفراداً أو جهات حكومية أو شركات الاستفادة من هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

استعلام أمر دفع وزارة المالية برقم الهوية

يُمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن أوامر الدفع من خلال رقم هويتهم باتباع الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع التابعة لوزارة المالية.

انقر على الرابط للوصول إلى صفحة الخدمة.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” للدخول إلى حسابك.

اختر الخيار “الموافقة للأفراد” لمتابعة العملية كشخص طبيعي.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

أدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك.

انقر على زر “تسجيل الدخول” للمتابعة.

اضغط على أيقونة “تحقق” للتأكيد على البيانات المُدخلة.

اختر زر “إدارة المدفوعات” للوصول إلى صفحة الإدارة.

أخيرًا، اضغط على أيقونة “أوامر الدفع” لعرض جميع معلومات أوامر الدفع المتعلقة برقم الهوية الوطنية الخاص بك.

استعلام أمر دفع وزارة المالية أون لاين

يمكنك الاستعلام عن أوامر الدفع لوزارة المالية عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية: