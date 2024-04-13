تكنولوجيا
“هاتف جديد من فيفو”.. Vivo V30 Lite 5G بإمكانيات جبارة وسعر على قد الإيد .. السعر في السعودية والإمارات
يتميز هاتف Vivo V30 Lite 5G بتصميم أنيق وخفيف الوزن، وشاشة AMOLED كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، كما يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 4 Gen 2 لأداء قوي، ويتضمن كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.
مواصفات هاتف Vivo V30 Lite 5G
|المواصفات
|هاتف Vivo V30 Lite 5G
|خاصية الـ NFC
|متوفرة
|نوع شرائح الاتصال
|شريحتين نانو سيم
|دعم شبكات الاتصال
|2G، 3G، 4G، 5G
|الأبعاد والوزن للإصدار البلاستيكي (الأسود)
|163.17×75.81×7.79 ملم، وزن 185.5 جرام
|الأبعاد والوزن للإصدار الجلدي (البنفسجي)
|163.17×75.81×7.99 ملم، وزن 191 جرام
|مقاومة قطرات الماء
|طارد لقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP54
|نوع الشاشة
|AMOLED بحجم 6.67 إنش، دقة 1080×2400 بكسل، كثافة 394 بكسل/إنش، وتحديث 120Hz
|الذاكرة الداخلية
|256 جيجا بايت
|الذاكرة العشوائية
|12 جيجا بايت
|دعم بطاقة الذاكرة الخارجية
|تصل إلى 1 تيرا بايت
|نوع المعالج
|ميدياتيك Snapdragon 4 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو، ومعالج رسومي Adreno 613
مميزات هاتف Vivo V30 Lite 5G
سعر هاتف Vivo V30 Lite 5G
- السعر في السعودية: يُباع الهاتف بسعر يبلغ 1150 ريال لنسخة سعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.
- السعر في الإمارات : يُباع الهاتف بسعر يبلغ 1100 درهم لنسخة سعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.