تكنولوجيا

“هاتف جديد من فيفو”.. Vivo V30 Lite 5G بإمكانيات جبارة وسعر على قد الإيد .. السعر في السعودية والإمارات

صورة Salman Salmanمنذ 50 دقيقة
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مواصفات هاتف Vivo V30 Lite 5G
مواصفات هاتف Vivo V30 Lite 5G

يتميز هاتف Vivo V30 Lite 5G بتصميم أنيق وخفيف الوزن، وشاشة AMOLED كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، كما يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 4 Gen 2 لأداء قوي، ويتضمن كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite 5G

المواصفات  هاتف Vivo V30 Lite 5G
خاصية الـ NFC متوفرة
نوع شرائح الاتصال شريحتين نانو سيم
دعم شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G
الأبعاد والوزن للإصدار البلاستيكي (الأسود) 163.17×75.81×7.79 ملم، وزن 185.5 جرام
الأبعاد والوزن للإصدار الجلدي (البنفسجي) 163.17×75.81×7.99 ملم، وزن 191 جرام
مقاومة قطرات الماء طارد لقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP54
نوع الشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، دقة 1080×2400 بكسل، كثافة 394 بكسل/إنش، وتحديث 120Hz
الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت
دعم بطاقة الذاكرة الخارجية تصل إلى 1 تيرا بايت
نوع المعالج ميدياتيك Snapdragon 4 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو، ومعالج رسومي Adreno 613

مميزات هاتف Vivo V30 Lite 5G

المواصفات  هاتف Vivo V30 Lite 5G
الكاميرا الأمامية دقة 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0
الكاميرا الخلفية – كاميرا أساسية: دقة 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8

– كاميرا واسعة: دقة 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2

– كاميرا Flicker Sensor
تصوير الفيديو – FHD (1080p@30fps)

– HD (720p@30fps)
ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء متوفر
الواي فاي دعم للترددات a/b/g/n/ac والـ Dual-band
البلوتوث إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE
الصوت ستريو
تحديد الموقع الجغرافي دعم لـ GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة المدمج في الشاشة وخاصية Face Unlock
مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب
منفذ الـ USB Type C مع دعم OTG
البطارية سعة 5000 مللي أمبير، دعم الشحن السريع بقوة 80 واط
نظام التشغيل Android 14 مع واجهة Funtouch 14
الألوان الأسود والبنفسجي

سعر هاتف Vivo V30 Lite 5G

  • السعر في السعودية: يُباع الهاتف بسعر يبلغ 1150 ريال لنسخة سعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.
  • السعر في الإمارات : يُباع الهاتف بسعر يبلغ 1100 درهم لنسخة سعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.
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صورة Salman Salmanمنذ 50 دقيقة
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