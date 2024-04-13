“هاتف جديد من فيفو”.. Vivo V30 Lite 5G بإمكانيات جبارة وسعر على قد الإيد .. السعر في السعودية والإمارات

يتميز هاتف Vivo V30 Lite 5G بتصميم أنيق وخفيف الوزن، وشاشة AMOLED كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، كما يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 4 Gen 2 لأداء قوي، ويتضمن كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite 5G

المواصفات هاتف Vivo V30 Lite 5G خاصية الـ NFC متوفرة نوع شرائح الاتصال شريحتين نانو سيم دعم شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G الأبعاد والوزن للإصدار البلاستيكي (الأسود) 163.17×75.81×7.79 ملم، وزن 185.5 جرام الأبعاد والوزن للإصدار الجلدي (البنفسجي) 163.17×75.81×7.99 ملم، وزن 191 جرام مقاومة قطرات الماء طارد لقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP54 نوع الشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، دقة 1080×2400 بكسل، كثافة 394 بكسل/إنش، وتحديث 120Hz الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت دعم بطاقة الذاكرة الخارجية تصل إلى 1 تيرا بايت نوع المعالج ميدياتيك Snapdragon 4 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو، ومعالج رسومي Adreno 613

مميزات هاتف Vivo V30 Lite 5G

المواصفات هاتف Vivo V30 Lite 5G الكاميرا الأمامية دقة 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0 الكاميرا الخلفية – كاميرا أساسية: دقة 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8 – كاميرا واسعة: دقة 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2 – كاميرا Flicker Sensor تصوير الفيديو – FHD (1080p@30fps) – HD (720p@30fps) ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء متوفر الواي فاي دعم للترددات a/b/g/n/ac والـ Dual-band البلوتوث إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE الصوت ستريو تحديد الموقع الجغرافي دعم لـ GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة المدمج في الشاشة وخاصية Face Unlock مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب منفذ الـ USB Type C مع دعم OTG البطارية سعة 5000 مللي أمبير، دعم الشحن السريع بقوة 80 واط نظام التشغيل Android 14 مع واجهة Funtouch 14 الألوان الأسود والبنفسجي

سعر هاتف Vivo V30 Lite 5G