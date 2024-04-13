شوف أنت منهم ولا لأ.. منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة وهل يتم صرفها بعد العيد أم لا!!

تعتبر منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، من أكثر المنح التي يبحث عنها المصريون، وتعتبر تلك المنحة من المنح التي تصرف للعمال في كافة المحافظات المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أعلن وزير القوى العاملة عن منح العمالة الغير منتظمة منحة بسبب قدوم عيد الفطر، وبالإضافة إلى ذلك أن كل من لا يستطيع الحصول على المنحة قبل عيد الفطر يمكن أن يتسلمها بعده، ومن الجدير بالذكر أن عدد العمال غير المنتظمين الذين يفترض أن يحصلوا على المنحة يصل إلى 350 ألف عامل.

منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

هذا وقد حرصت قوانين العمل التي وضعتها وزارة العمل على ضمان حقوق العاملين في البلاد، كما أن ذلك لا يقتصر على العمالة المنتظمة فقط ولكنه يضمن العمالة الغير منتظمة، وتكون تفاصيل المنحة كما يلي:

يحصل كل عامل في العمالة الغير منتظمة على مبلغ قدره 300 جنيها وقد يصل إلى 500 جنيها.

المنحة بأمر من رئيس الجمهورية حيث أن أوضح بضرورة جعل هذه الفئة تعيش حياة كريمة.

تكون هذه المنحة في الأعياد أو كما تحدد وزارة القوى العاملة.

تفاصيل دعم منحة عيد الفطر

ومن جانبها فقد حددت وزارة القوى العاملة عن المنح التي يحصل عليها الأشخاص العاملين في العمالة غير المنتظمة، وتكون منح الدعم كالتالي: