شوف أنت منهم ولا لأ.. منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة وهل يتم صرفها بعد العيد أم لا!!
تعتبر منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، من أكثر المنح التي يبحث عنها المصريون، وتعتبر تلك المنحة من المنح التي تصرف للعمال في كافة المحافظات المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أعلن وزير القوى العاملة عن منح العمالة الغير منتظمة منحة بسبب قدوم عيد الفطر، وبالإضافة إلى ذلك أن كل من لا يستطيع الحصول على المنحة قبل عيد الفطر يمكن أن يتسلمها بعده، ومن الجدير بالذكر أن عدد العمال غير المنتظمين الذين يفترض أن يحصلوا على المنحة يصل إلى 350 ألف عامل.
منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة
هذا وقد حرصت قوانين العمل التي وضعتها وزارة العمل على ضمان حقوق العاملين في البلاد، كما أن ذلك لا يقتصر على العمالة المنتظمة فقط ولكنه يضمن العمالة الغير منتظمة، وتكون تفاصيل المنحة كما يلي:
- يحصل كل عامل في العمالة الغير منتظمة على مبلغ قدره 300 جنيها وقد يصل إلى 500 جنيها.
- المنحة بأمر من رئيس الجمهورية حيث أن أوضح بضرورة جعل هذه الفئة تعيش حياة كريمة.
- تكون هذه المنحة في الأعياد أو كما تحدد وزارة القوى العاملة.
تفاصيل دعم منحة عيد الفطر
ومن جانبها فقد حددت وزارة القوى العاملة عن المنح التي يحصل عليها الأشخاص العاملين في العمالة غير المنتظمة، وتكون منح الدعم كالتالي:
- تقدم للعمالة الغير منتظمة منحة كل عيد.
- كما أن هناك منحة تكون عند الحصول على مولود جديد وتكون قيمتها بين 200 إلى 500 جنيها.
- يوجد منحة عند دخول طفل العامل إلى المدرسة وتكون من 200 حتى 500 جنيها.
- يحصل العاملين أيضا على منحة في المولد النبوي الشريف وتكون قيمتها من 200 إلى 30 جنيها.
- هناك منحة للعامل الغير متزوج وتكون حوالي 1000 إلى 1500 جنيها.
- عند وفاة أي فرد من أسرة العامل؛ بشرط أن يكون من الدرجة الأولى، يمنح الفرد 500 جنيها تكون بمثابة مصاريف مساعدة للجنازة.