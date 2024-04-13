“شوف لو أنت منهم”.. الحكومة تقدم مساعدات نقدية استثنائية لـ 7 فئات أبزرها الزواج والولادة

قام قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُعرض حاليًا على مجلس النواب، باقتراح منح مستفيدي تكافل وكرامة بعض المساعدات النقدية الاستثنائية، هذه المساعدات ستُقدم للأسر الفقيرة على دفعات محددة، بهدف دعم هذه الأسر وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

صرف مساعدات استثنائية دفعة واحدة

تنص المادة 36 من القانون على إمكانية صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المستهدفة بأحكام هذا القانون، حيث يمكن صرف هذه المساعدات دفعة واحدة أو على دفعات محددة من الزمن، وذلك وفقًا للظروف والاحتياجات الخاصة بالمستفيدين، ويتم السماح بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة لتقديم الدعم والمساعدة في هذه الحالات، بهدف تحسين التوزيع وتعزيز الفعالية في توجيه المساعدات لأولئك الذين في أمس الحاجة لها.

مصروفات الجنازة.

مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

مصروفات الولادة لأول مرة فقطز

تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة وذلك للأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي.

المصروفات الدراسية وتكاليف التعليم والمستلزمات المدرسية الضرورية

الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تشمل المساعدات المقدمة للأفراد والأسر الفقيرة في حالات الطوارئ.

ضوابط صرف المساعدات في قانون المساعدات الاجتماعية

يتم تحديد ضوابط وقيمة الحدود الأدنى والأقصى للمساعدات المادية أو العينية التي يحق للمستفيدين منها الاستفادة وفقًا لقرار صادر عن الوزير المسؤول في الحكومة، هذا القرار يحدد أيضًا الشروط والأوضاع والإجراءات اللازمة لصرف تلك المساعدات، بالإضافة إلى ذلك تتضمن المادة 37 من القانون استثناءً يُطبق في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، حيث يُسمح بصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما للأفراد والأسر المتضررة، ويكون ذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها القانون أو اللائحة التنفيذية المصاحبة له.