“السكر بـ12.60 جنيه”.. أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024 + نصيب الفرد من الزيت والسكر

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد نصيب الفرد في التموين لشهر إبريل 2024، وبدأت عملية صرفها منذ يوم الإثنين 1 أبريل لجميع الأفراد الحاصلين على بطاقات التموين، والتي يبلغ عددهم 21 مليون بطاقة، والتي تستحق الحصول على السلع المدعومة شهرياً، وتُشير التقارير إلى عدم وجود أي تحركات جديدة في أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024 حيث يتم صرفها بنفس أسعار السلع التموينية التي تم صرفها خلال شهر مارس الماضي.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل

سكر معبأ: كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

أرز معبأ: كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت: 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

دقيق معبأ: كيلو جرام واحد بسعر 18 جنيهًا.

مكرونة معبأة: 400 جرام بسعر 6.50 جنيه و800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

فول معبأ: 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

عدس مجروش: 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

مسلى صناعي: 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم: 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

الصلصة: 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

المربى: 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

التونة مفتتة: 140 جرام بسعر 18 جنيهًا.

جبنة تتراباك: 250 جرمًا بسعر 14 جنيهات و125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

مسحوق عادي يدوي: 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك: 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.

صابون غسيل: 125 جرام بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت: 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف: 125 جرام بسعر 25.50 جنيه.

خل 5%: 900 مللي بسعر 6 جنيه.

ملح طعام: 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

علبة مرقة دجاج: 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

کیس سائل غسيل أواني: 80 جرام بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة: 25 جرام بسعر 1.5 جنيه.

بسكويت: أنواع بسعر 3.75 جنيه.

بسكويت ويفر: أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت بوو: أنواع بسعر 3.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان: 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

الطحينة البيضاء: 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة: 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر أبريل 2024

تم تحديد نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر أبريل 2024 كما يلي: