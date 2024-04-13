موعد صرف دعم سكني شهر ابريل 2024/1445 وكيفية الاستعلام وشروط الاستحقاق

موعد صرف الدعم السكني الشهري في عام 1445، فقد أكدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أنه بعد الموافقة على طلب الحصول على الدعم السكني، يتم صرف الدعم بشكل شهري في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، كما أشارت الوزارة إلى أنه قد يتم تأجيل صرف الدعم إذا تزامن موعد الصرف مع أيام الإجازة الرسمية للبنوك، حيث يمكن أن يتم التأجيل أو الصرف في يوم آخر، ومن خلال هذا المقال نوفر إليكم الآن الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق الصرف مع الرابط الرسمي للدخول إلى منصة سكني.

شروط الاستحقاق دعم برنامج سكني 2024

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم من البرنامج السكني سعودية، بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد.

يتعين على المتقدم للدعم السكني أن يكون عمره لا يقل عن 25 عامًا، مع استثناء للأرامل والمطلقات بعد مضي عامين على الطلاق، وللأشخاص الذين فقدوا والديهم وللأمهات السعوديات اللاتي يعولن أبناءهن وتكون الأم غير سعودية.

يشترط عدم امتلاك الأسرة المتقدمة للدعم مسكن مناسب خلال الخمس سنوات السابقة، وتحدد الوزارة مواصفات المسكن المناسب من حيث المساحة والجودة.

يجب عدم استفادة الأسرة المتقدمة للدعم من برنامج سكني آخر، سواء كان حكومي أو خاص.

جب أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم مقيمة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ويشترط من المتقدمين الحفاظ على استمرارية تحقيق هذه الشروط اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.

رابط وخطوات طلب الدعم السكني