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موعد صرف دعم سكني شهر ابريل 2024/1445 وكيفية الاستعلام وشروط الاستحقاق
صرف دعم سكني
موعد صرف الدعم السكني الشهري في عام 1445، فقد أكدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أنه بعد الموافقة على طلب الحصول على الدعم السكني، يتم صرف الدعم بشكل شهري في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، كما أشارت الوزارة إلى أنه قد يتم تأجيل صرف الدعم إذا تزامن موعد الصرف مع أيام الإجازة الرسمية للبنوك، حيث يمكن أن يتم التأجيل أو الصرف في يوم آخر، ومن خلال هذا المقال نوفر إليكم الآن الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق الصرف مع الرابط الرسمي للدخول إلى منصة سكني.
شروط الاستحقاق دعم برنامج سكني 2024
- يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم من البرنامج السكني سعودية، بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد.
- يتعين على المتقدم للدعم السكني أن يكون عمره لا يقل عن 25 عامًا، مع استثناء للأرامل والمطلقات بعد مضي عامين على الطلاق، وللأشخاص الذين فقدوا والديهم وللأمهات السعوديات اللاتي يعولن أبناءهن وتكون الأم غير سعودية.
- يشترط عدم امتلاك الأسرة المتقدمة للدعم مسكن مناسب خلال الخمس سنوات السابقة، وتحدد الوزارة مواصفات المسكن المناسب من حيث المساحة والجودة.
- يجب عدم استفادة الأسرة المتقدمة للدعم من برنامج سكني آخر، سواء كان حكومي أو خاص.
- جب أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم مقيمة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- ويشترط من المتقدمين الحفاظ على استمرارية تحقيق هذه الشروط اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
خطوات التسجيل في دعم سكني لدعم يصل إلى 150 ألف ريال سعودي 1445 والشروط اللازمة
رابط وخطوات طلب الدعم السكني
- ابدأ بالدخول مباشرة إلى بوابة منصة سكني
- انقر على أيقونة التسجيل في سكني.
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة سكني.
- انقر على “موافق” على الشروط والأحكام.
- انقر على زر “أنا لست روبوت”.
- بعد ذلك، انقر على أيقونة استلام كلمة السر عبر رسالة نصية.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وكلمة المرور وتأكيدها، ورمز التفعيل.
- انقر على أيقونة “التسجيل”.
- بعد ذلك، انقر على خدمة “التقديم على برنامج الدعم السكني”.
- اوافق على الشروط والأحكام.
- أدخل جميع بيانات السكن الحالية والمطلوبة.
- انقر على خدمة “استمر” للتحقق من الأهلية.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم كاملاً، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، وصلة القرابة.
- اجب على الأسئلة المطروحة.
- انقر على أيقونة “الحصول على الاستحقاق”.