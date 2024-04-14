شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر 3 حالات للإعفاء نهائيا 2024

شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر 2024، وفقا إلى آخر التحديثات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الخارجية، والتي أكدت على عدة ضوابط للاستفادة من الإعفاء الوطني من الخدمة العسكرية يلزمه أن يكون الشخص ضمن 3 فئات، الفئة الأولي تتعلق بالسند العائلي ويتم فيها توضيح أسباب تقدمه لطلب الإعفاء مع ضرورة إرفاق المستندات الدالة على صحة الطلب، الفئة الثانية “الإعفاء لسبب طبي ” فيها أيضا يتم إيضاح السبب في طلب خطي مع ضرورة إرفاق الاوراق اللازمة، الفئة الأخيرة يكون الإعفاء من الخدمة العسكرية ضمن التدابير الرئاسية، بها يحب تقديم طلب خطي وملئ استمارة الطلب بالمعلومات اللازمة.

شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر 2024

ضمت إجراءات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر بنود محددة، ينبغي توافرها في المتقدم، حيث هناك 3 أنواع الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر جاءت كالتالي:

الإعفاء من الخدمة العسكرية لسند عائلي. إعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر لسبب طبي. الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر ضمن التدابير الرئاسية.

شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024 لسند طبي

حددت وزارة الدفاع الجزائرية عدة شروط لأعفاء الشخص من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب طبي تمثلت هذه شروط في التالي:

تقديم مِلَفّ طبي كامل يوضح سبب الإعاقة أو المرض.

تجهيز المستندات المطلوبة (بطاقة الإقامة، 4 صورة شخصية، شهادة ميلاد).

كتابة (طلب خطي) مع تجهيز نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي في حال كان المقيم تجاوز 19 عام بالإضافة إلى نسخة من بطاقة الأبُّ أو الولي.

تقديم نسخة من بطاقة التعريف.

شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية لسبب عائلي 2024

تمثلت شروط الإعفاء سند عائلي في تجهيز بعض المستندات اللازمة التي جاءت كالتالي:

تجهيز نموذج مكتوبة فيه الأسباب العائلية لتقديم طلب الإعفاء.

تقديم شهادة عائلية للوالدين أو الدفتر العائلي.

الشهادات الدراسية التي حصل عليها.

شهادة الحالة المدنية أو العائلية للمتزوجين.

عند وفاة الأب يجب تقديم شهادة الوفاة.

شهادة عدم العمل أو العجز لأولياء الأمور.

تقديم (بطاقة الإقامة، شهادة الميلاد، شهادة التوقف عن الدراسة، الشهادات التي حصل عليها).

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر 3 حالات للإعفاء نهائيًا 2024