كيفية التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتسديد الديون

تُعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث يلتفت إليها الكثير من المواطنين السعوديين بحثًا عن الدعم والمساعدة. تأسست المؤسسة عام 1996، وحفرت اسمها في سجل العمل الخيري بسجل حافل من العطاء والدعم للمحتاجين حول العالم وتسعى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتحقيق التنمية الاجتماعية والإنسانية.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تقدم المؤسسة الدعم المادي للأفراد والأسر المحتاجة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية مثل المواد الغذائية والملابس والأدوية كما تُساهم المؤسسة في تمويل ودعم المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة والإسكان والتنمية المستدامة توعمل المؤسسة على ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، وتشجيع روح العطاء والتراحم.

كيفية التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

للاستفسار عن المساعدات أو تقديم طلب مساعدة، يمكن التواصل مع المؤسسة عبر عدة قنوات:

رقم واتساب الوليد بن طلال: +966577009972 رقم مكتب الأمير الوليد بن طلال للمعونة: +966112211000 رقم المكتب المالي لمؤسسة الوليد الإنسانية (واتساب): +966553836516 الموقع الرسمي للمؤسسة من هنا

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية

التواصل مع المؤسسة: يمكن التواصل عبر القنوات المذكورة أعلاه.

شرح الحالة: توضيح الحالة الاجتماعية والمالية، وسبب الحاجة للمساعدة.

تقديم المستندات المطلوبة: تقديم الوثائق التي تثبت الحالة، مثل الهوية ودفتر العائلة وشهادة الدخل.

ملء استمارة الطلب: تعبئة استمارة الطلب التي توفرها المؤسسة.

دراسة الطلب: تقوم المؤسسة بدراسة الطلب والتحقق من المستندات.

البت في الطلب: يتم إبلاغ المتقدم بالقرار في أقرب وقت ممكن.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تمثل نموذجًا يحتذى به في العمل الخيري والإنساني، وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.