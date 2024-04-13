طريقة عمل البسكويت الاقتصادي اللذيذ غير المكلف

تعتبر طريقة البسكويت الاقتصادي من الحلويات الشهية والمحببة لدى الكثيرين، حيث نجد نتيجة مثالية ورائعة، حيث يجمع بين هذا البسكويت الطعم اللذيذ وسهولة التحضير وتكلفة منخفضة، يمكن تناول البسكويت الاقتصادي في أي وقت من اليوم سواء كان مع فنجان من القهوة الساخنة في صباح اليوم، أو مع فنجان من الشاي الدافئ في ساعات الظهيرة، أو حتى مع كوب من الحليب للأطفال في المساء.

مكونات البسكويت الاقتصادي اللذيذ

يعتبر البسكويت الاقتصادي خيارًا مثاليًا لتقديمه في الزيارات العائلية والاجتماعات الصغيرة، حيث يضفي لمسة من الدفء والضيافة على المنزل، وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل البسكويت الاقتصادي بخطواته البسيطة والممتعة، ولكن في البداية سنقدم لكم المكونات بالتفصيل:

كوبان دقيق أبيض.

2 بيضة.

نصف كوب سكر أببض.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة زبادي.

خطوات عمل البسكويت الاقتصادي خطوة بخطوة

في وعاء كبير، قومي بخلط الدقيق والسكر جيدًا حتى يتمازجا بشكل متجانس. ثم ضيفي البيض والزيت إلى الخليط واخلطيهما جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ضيفي الملعقة الكبيرة من الزبادي واستمري في الخلط حتى يتمازج الكل بشكل جيد. ثم شكلي العجينة إلى كرات صغيرة ورصيها في صينية الخبز المبطنة بورق زبدة، ثم قومي بتسطيحها قليلاً باستخدام شوكة. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، واخبزي البسكويت لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون ومنتفخًا. اتركي البسكويت يبرد قليلاً قبل التقديم، ثم قدميه مع فنجان من الشاي الدافئ أو القهوة لتستمتعي بلمسة الدفء والطعم الرائع.

وبما أن طريقة البسكويت الاقتصادي سهلة يمكنك اعتبارها خيارًا مثاليًا لجميع الأوقات، سواء كان لتناوله مع الأصدقاء أو لإسعاد العائلة في أيام الاحتفالات. اكتشفي سحر صنع الحلويات بنفسك واستمتعي بلمسة من السعادة والدفء في كل قطعة تقدمينها.