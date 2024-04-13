“ليكا أختي الغيورة” تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل والعرب سات بجودة عالية

اشتعلت محركات البحث في وقتنا الحالي عن تردد قناة وناسة بيبي 2024، وذلك من أجل تحميلها على الجهاز الخاص بهم لمتابعة محتواها وإلهاء الأطفال بمحتوي هادف يفيدهم ويكون غير ضار عليهم، والجدير بالذكر أن قناة وناسة تمكنت من عرض باقة مختلفة جداً من أغاني الأطفال التي جسدتها في صورة شخصية لولو، وللحصول على التردد الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

استطاعت تردد قناة وناسة 2024 أن تجذب انتباه وعقول الأطفال منذ بداية نشأتها، وهذا يرجع بفضل محتواها العالى الدقة والجودة والمتاح على مدار ال 24 ساعة دون توقف أو انقطاع، وعن معلومات التردد الخاص بها تتمثل في النقاط التالية:

أولا تردد القناة على النايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ثانيا تردد القناة على العرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

محتوي قناة وناسة بيبي

تقوم قناة وناسة بيبي بتقديم باقة مميزة من الأغاني وأشهرهم كالآتي:

شو صار عند الدكتور.

لا تفتح الباب إلا ل بابا وماما.

وينك يا لولو.

ميدو ضرب لولو.

شو بيحكو ها الحيوانات.

الأسد الأسود.

لولو انسرقت.

خطوات تحميل قناة وناسة

يمكنك تحميل قناة وناسة من خلال اتباع الخطوات التالية: